永嘉发布 2026-07-11 21:39:37

7月11日上午，省市相继召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，会后，永嘉县召开续会，进一步研判形势、压实责任，针对性推动落实，对做好台风防御工作进行再动员、再部署，视频连线各乡镇、街道。

7月11日上午，省市相继召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会，会后，永嘉县召开续会，进一步研判形势、压实责任，针对性推动落实，对做好台风防御工作进行再动员、再部署，视频连线各乡镇、街道。市委常委、宣传部部长王彩莲，市政协副主席马永信到会指导，永嘉县领导吴呈钱、钟方成、陈博在永嘉县主会场参加会议。

王彩莲强调，要抓实气象精准研判工作，密切跟踪台风路径、风力、降雨量等关键气象要素动态变化，持续优化预警预报信息，为基层精准施策、科学防御提供有力支撑。要坚决果断做好人员转移，把凡是不能确保安全都要转移作为底线要求，聚焦高危区域、重点人群加快推进人员转移工作，重点跟进投亲靠友转移人员动态，完善细化避灾安置点安全服务各项保障措施。要全力防范城乡内涝，梳理易涝点位清单，备足备齐沙袋、填充物料、排涝设备等应急物资，确保物资随取随用、高效调度。要健全完善应急处置体系，细化抢险队伍、基层力量、设备物资三张清单，配齐铜锣等传统预警工具，全力做好断电断通讯等极端天气场景下的各项准备工作。要从严压实防台工作责任，严守防汛防台工作纪律，强化巡查值守和预警，畅通信息报送渠道，确保突发情况第一时间上报、第一时间处置，坚决做到“台风不过、工作不停、人员不撤”。

永嘉 县委书记吴呈钱强调，要坚决克服麻痹思想、侥幸心理，抢抓台风登陆前最后窗口期，立足最不利情况、做好最充足准备，统筹抓实防风、防雨、防山洪、防地质灾害、防内涝、防高空坠物各项防御工作，全方位排查化解各类安全风险隐患。要把人员安全摆在首要位置，聚焦老旧房屋、临崖临水区域、养老机构等重点风险点位，对老人、孕妇、病患等特殊群体逐一排查，按照“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”的原则，坚决果断转移安置，确保过程安全和点上安全。要强化应急保障备战能力，全面核查全县避灾安置点运行情况和应急物资储备、调配情况，及时补足各类防汛救灾物资，组织各级抢险救援队伍进入临战备战状态，做好抢险救援准备。要抓实舆论宣传引导，及时发布台风动态和防御提示，主动回应群众关切，倡导台风期间非必要不外出，持续提升群众自主避险、主动防灾意识，凝聚 永嘉 县上下防汛防台强大合力。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉召开9号台风“巴威”防御工作视频调度会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com