永嘉县委县政府调度9号台风“巴威”防御工作

永嘉发布 2026-07-11 21:39:37

7月10日，永嘉县委县政府召开9号台风“巴威”防御工作会议，视频连线各乡镇，对永嘉县台风防御工作进行再动员、再部署、再落实。

7月10日，永嘉县委县政府召开9号台风“巴威”防御工作会议，视频连线各乡镇，对永嘉县台风防御工作进行再动员、再部署、再落实。永嘉县委书记吴呈钱讲话，永嘉县委副书记、县长钟方成主持，永嘉县领导黄凡、陈博在永嘉县主会场参加会议。

吴呈钱指出，9号台风“巴威”持续向浙闽沿海靠近，即将开始影响 永嘉 县， 永嘉 县上下务必抢抓台风登陆前的宝贵时间，按照“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”的要求，以最坚决的态度、最务实的举措、最充分的准备，加强重点部位风险隐患排查整治，坚决果断实施人员转移避险，全力以赴、众志成城打好这场防台攻坚战。

吴呈钱强调，要树立底线思维极限思维，绝不能降低标准。克服认知偏差、麻痹心态，紧盯切坡建房、临水临崖、城乡危旧房、历史易涝地带等重点区域，滚动开展大排查大整治，确保排查到位、责任到位、处置到位。要把人员转移作为重中之重，绝不能优柔寡断。坚持“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”，抢抓风雨影响前的关键期窗口期，明确危险区域人员底数清单，坚决果断做好人员转移，扎实做好转移安置人员管理和服务保障工作。要全流程全闭环管控，绝不能掉以轻心。细化落实各项防汛防台举措，围绕“断网、断电、断路”极端情况，完善“镇自为战、村自为战”体系，配齐调试“三大件”“五小件”，规范物资仓储管理，科学调度抢险救援队伍、机械设备，同时，发挥基层战斗堡垒作用，发挥党员干部先锋模范作用，广泛发动社会力量，汇聚全社会共同参与防汛防台的强大合力。防台期间要统筹抓好安全生产，全力保障社会大局持续平稳、安全有序。

钟方成强调，要抢抓窗口期，开展查漏补缺，提前做好管控，加快把各项防御举措落实落细落到位。要态度坚决，聚焦历史淹没区域、临水低洼地带、地质灾害风险区、不安全房屋等重点实施人员转移，耐心细致做好宣传解释，引导群众配合防台工作。要严密部署，严格落实“县包乡镇、乡镇包村社、村社包户”的防汛防台责任。要广泛宣传动员，及时发布天气信息，让群众第一时间了解，增强群众主动防范意识。要严明工作纪律，保障政令畅通、信息及时传达，牢牢守住“三条底线”，实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委县政府调度9号台风“巴威”防御工作

记者 厉定武 潘益风

本文转自：温州新闻网 66wz.com