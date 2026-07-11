永嘉县委书记吴呈钱明察暗访台风“巴威”防御工作

永嘉发布 2026-07-11 21:39:37

7月10日，永嘉县委书记吴呈钱到南城街道、东城街道明察暗访9号台风“巴威”防御工作落实情况。

7月10日，永嘉县委书记吴呈钱到南城街道、东城街道明察暗访9号台风“巴威”防御工作落实情况。

上午，吴呈钱首先来到南城街道三塘隧洞分洪工程中塘闸站，察看闸站设施运行，了解防洪排涝调度、安全管理与应急措施、人员值班值守等情况。他指出，要进一步细化防汛应急预案，加强排涝设备和配套设施维护管理，密切关注水位变化，科学精准调度水利工程设施，提高县城行洪排涝能力。

在大自然开元嘉园，吴呈钱察看了地下停车场和消控室，向街道、社区负责人详细了解辖区防汛准备工作，要求全面梳理户外广告、阳台杂物、城市易涝点、地下商场及停车场、危旧房屋等重点风险点位，深化条块联动、完善协同机制，加强消防安全，进一步夯实行业管理部门、属地、社会单位等责任，推动防汛防台措施落实落细，群策群力筑牢安全防线。

下午，吴呈钱采取“四不两直”方式，对基层防汛防台工作措施和责任落实情况开展明察暗访。

“村里有多少人？目前有多少人员转移了？卫星电话能使用吗？”在东城街道全安村，吴呈钱详细询问各项准备工作开展情况，仔细检查抗台应急设施设备，叮嘱村干部要摸清扩面人员底数，及时有序转移人员，熟练掌握使用卫星电话等通讯设备，全力做好抗台准备工作。在籴山村，吴呈钱挨家挨户走进村民家，提醒村民提高防御台风的意识，保障自身安全，切忌麻痹大意。

“你自己一个人住吗？台风要来了，村干部来通知了没有？”在大溪村，吴呈钱走进农户家，关切询问老人情况，得知老人90多岁且有家人照顾才放下心，他叮嘱老人要及时避险，跟家属尽快转移至避灾安置点。随后，吴呈钱一路来到牛伦村，沿途实地察看临水临崖等重点防范区域，及美人峰漂流景区和鸭落洞景点关闭情况，要求各地提高防范意识，落实各项防范措施，准备到位、巡查到位、避险到位、责任到位，确保人民群众生命财产安全。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱明察暗访台风“巴威”防御工作

记者 厉定武 范海国 陈胜豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com