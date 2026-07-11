平阳县委书记孟晓斌赴乡镇一线督导防汛防台工作

平阳发布 2026-07-11 21:39:38

7月10日，平阳县委书记孟晓斌前往海西、闹村、青街、顺溪等乡镇一线督导防汛防台工作。

7月10日，平阳县委书记孟晓斌前往海西、闹村、青街、顺溪等乡镇一线督导防汛防台工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，从严落实省市部署要求，紧扣“转移对象、转移场所、转移过程”三个安全维度，刚性执行“十必转、一托底”扩面转移要求，以最坚决的态度、最有力的举措，全力守护人民群众生命财产安全。

孟晓斌首先前往海西镇，实地走访二沙村、三沙村等临海村社，实地督查整村人员转移准备工作。他要求，要严格按照“应转尽转、应转早转”的要求，对高风险区域群众进行拉网式排查，确保不漏一户、不落一人，全力保障转移群众安全。

在闹村乡南阳村和联山村，孟晓斌深入小流域山洪涉险区域，仔细询问人员转移预案和群众安置情况。他指出，小流域山洪突发性强、破坏力大，必须坚持“宁可十防九空，不可失防万一”，提前研判风险，果断组织涉险群众转移，加强动态巡查，坚决避免人员回流。

在青街畲族乡南朱山村、贡后山塘，孟晓斌实地察看小流域山洪涉险区域人员转移工作情况和病险山塘防汛安全情况。他要求，要聚焦“十必转”清单，对病险山塘下游、地质灾害隐患点等高风险区域群众做到应转尽转，严格执行“一托底”扩面要求，确保扩面转移全覆盖、无死角。

孟晓斌还前往顺溪镇顺溪小学避灾安置点和中柱村，详细了解防汛防台避灾安置场所安全情况和小流域山洪涉险区域人员转移工作情况。他要求，必须做到物资充足、管理有序、服务到位，把人文关怀贯穿转移安置全过程，落实“转移场所的安全”，让转移群众吃得放心、住得舒心。

督导中，孟晓斌强调，全县上下要始终把人员转移作为防汛防台的核心任务，紧紧围绕“转移对象的安全、转移场所的安全、转移过程的安全”同步发力，以极端负责的态度、精准高效的举措，筑牢防汛防台的坚固防线。要全力保障转移对象安全，严格按照“十必转”清单，开展逐村逐户逐人拉网式排查，做到“底数清、认定准、全覆盖”，坚决做到应转尽转、应转早转。要全力保障转移过程安全，果断决策、迅速行动，科学合理规划转移路线，加强转移途中护送力量配备，做到“路线明、时机准、转移稳”，确保转移过程安全有序、万无一失。要全力保障转移场所安全，加强安全管理，确保吃、喝、住、医全链条保障到位，以精细化管理、人性化服务，做到“标准硬、物资足、管理好”，让转移群众在安置点安心、放心、舒心。

平阳县领导白福文、张峻榕、肖磊、盖军、林宣东、林海丹等分别在包挂乡镇参加督导。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌赴乡镇一线督导防汛防台工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

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