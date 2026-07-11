文成发布 2026-07-11 21:39:38

7月11日中午，文成县台风“巴威”防御工作会商调度会召开，视频连线各乡镇，会商研判台风发展态势与风险形势，调度部署下步防御工作。

7月11日中午，文成县台风“巴威”防御工作会商调度会召开，视频连线各乡镇，会商研判台风发展态势与风险形势，调度部署下步防御工作。文成县委书记罗招政在会上强调，要深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示批示精神，全面落实省、市防汛防台工作部署，克服麻痹松懈思想，咬紧牙关、连续作战，坚决打赢防御台风“巴威”攻坚战，切实守护人民群众生命财产安全。文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导郑文东、张呈念、范学序、赵嵘、郑宁等参加会议。

会议传达了全省台风“巴威”防御工作会商调度会议精神。文成县气象局汇报了台风移动路径和预测情况；重点部门汇报了台风防御工作准备情况；文成县防指办汇报了文成县抢险救援准备工作情况，各乡镇依次汇报了抢险救援准备工作情况。

罗招政指出，当前，台风防御已进入关键阶段，全县上下要充分认识形势的严峻性、复杂性，坚决克服麻痹思想、侥幸心理和松懈心态，继续保持临战状态，再鼓干劲、再强举措，全力做好各项防御应对工作，确保万无一失。

罗招政强调，要确保人员真转实转，重点关注小流域山洪重点村、地质灾害风险防范区等危险区域人员，实行动态排查、动态转移，严防转移人员“二次回流”，确保不落一户、不漏一人。要严格管理避灾场所，动态评估安置点安全状况，压实各级管理责任，强化人性化服务和应急物资供应，让群众安得下、住得稳、有保障。要加密水库河网调度，做到提前部署、妥善调控、科学调度水利工程，紧盯水库水位变化，提前腾出库容、错峰泄洪，充分发挥防洪减灾效益。要加密风险区域巡查，加大对沿河沿岸、山塘水库、低洼地带等危险区域的巡查频次，及时劝离户外逗留人员，严格落实“五停”措施，坚决杜绝危险行为。要着眼极限情境抢险，针对 “断网、断电、断路”等极端场景完善应急预案，配足抢险力量和物资装备，做到有备无患、快速响应。要强化抢险保障体系，充分发挥县、乡镇、村三级抢险保障体系联动作用，实现片区统筹、相邻支援、联合作战。要畅通抢险求助渠道，确保各级求助电话全天候畅通，即时回应群众合理诉求，牢牢把握抢险黄金窗口期。要理顺调度指挥机制，坚持精干高效、有序作战，优化指挥层级和响应流程，确保指令直达一线、执行高效顺畅。要及时报告紧急信息，遇重大险情第一时间请示报告、第一时间处置，坚决杜绝迟报、漏报、瞒报，为科学决策提供准确依据。要加强宣传舆论引导，及时发布权威信息，普及防灾避险知识，引导群众增强自我防护意识，凝聚全民防台的强大合力。

杨德听要求，各乡镇、有关部门要精准研判风险隐患，结合降雨量分级制定应对方案，做到梯度作战、精准施策。要全面摸清人员底数，确保险情发生时能够快速响应、高效施救。要统筹调配抢险力量和物资装备，将力量预置在重点区域和薄弱环节，做到随时待命、随时出动。要严肃工作纪律，严格指挥调度，规范信息报送流程，确保各项防御工作有力有序有效推进。

来 源：文成发布

原标题： 全县台风“巴威”防御工作会商调度会召开

记者：李骏飞 雷成

本文转自：温州新闻网 66wz.com