文成发布 2026-07-11 21:39:38

7月10日晚，文成县防御应对9号台风“巴威”工作视频调度会召开，视频连线各乡镇，对文成县防汛防台重点工作再部署、再细化、再落实。

7月10日晚，文成县防御应对9号台风“巴威”工作视频调度会召开，视频连线各乡镇，对文成县防汛防台重点工作再部署、再细化、再落实。文成县委书记罗招政在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、市防汛防台工作部署，紧紧围绕确保“不死人、少伤人、少损失”的目标，全面压实各方责任，不折不扣抓好各项防御措施落实。文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导张呈念、范学序、陆泰宏、郑宁等参加会议。

会议听取了各乡镇防汛防台人员转移情况汇报。与会人员作了交流发言。

罗招政强调，当前文成县应对9号台风已进入关键阶段，文成县上下必须迅速进入全社会总动员状态，做好“连续作战三天三夜”的持久准备，坚决打赢台风“巴威”防御硬仗。要有序轮流作战，科学统筹调配网格防御力量，合理安排人员轮班值守，坚决避免疲劳战、消耗战，确保干部队伍始终保持饱满的精神状态和持久的战斗力。要保护自身安全，坚持量力而行，确保在绝对安全的前提下高效完成各项防汛防台指令。

杨德听要求，各乡镇、部门要紧紧围绕气象预警、人员转移、城市防洪、水利调度、应急物资准备以及社会宣传动员等关键环节全面发力，众志成城筑牢人民生命财产安全的防汛防台坚实防线。

来 源：文成发布

原标题： 全县防御应对9号台风“巴威”工作视频调度会召开

记者：夏季 陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com