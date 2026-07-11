文成县委书记罗招政督查防汛防台工作

文成发布 2026-07-11 21:39:38

今年第9号台风“巴威”逼近，防汛防台形势严峻复杂。7月10日上午，文成县委书记罗招政赴乡镇督查防汛防台工作。

今年第9号台风“巴威”逼近，防汛防台形势严峻复杂。7月10日上午，文成县委书记罗招政赴乡镇督查防汛防台工作时强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省市委部署要求，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，全面压紧压实防汛防台各方责任，坚决筑牢安全防线。文成县领导王军、毛伟新、张敏等陪同。

罗招政在珊溪中学临时避灾安置点察看安置点管理服务等工作

避灾安置场所是台风期间群众的安全“避风港”。在巨屿镇县级避灾安置中心和珊溪中学临时避灾安置点，罗招政实地察看安置点功能布局、环境卫生、安全管控等情况，他强调，要严格按照防汛防台标准配齐配足应急物资，做好物资常态化管护、定期盘点更新，确保关键时刻调得出、用得上。要细化安置点生活保障预案，完善食宿、医疗、安保等配套服务，规范安置点管理秩序，全力为转移群众提供安全、舒适、暖心的安置环境。要严格落实应转尽转、提前转移、安全转移原则，细化转移方案，做好转移群众安抚工作，全方位守住人员安全底线。

在珊溪镇镇南村，罗招政深入村落一线，详细询问村干部人员转移预案、转移流程、留守人员管控、重点人群帮扶等情况。他强调，要始终坚持“人民至上、生命至上”理念，全面摸排危险区域人员，精准锁定老人、儿童、残疾人等特殊群体，做到底数清、情况明、全覆盖。

罗招政到高二电水库了解水库日常巡查、值班值守等情况

水库安全是防汛防台工作的重中之重。罗招政先后来到高一电水库、高二电水库，实地察看水库库容、水位及坝体安全状况，详细了解水库日常巡查、值班值守、隐患排查、应急处置、水位预排等情况。他要求，要严格落实汛期24小时值班和领导带班制度，加密巡查频次，常态化排查坝体、溢洪道、输水设施等关键部位安全隐患，密切监测水雨情变化，科学做好水位调控、预泄腾库工作，精准落实各项防汛管控措施，全力防范水库漫溢、渗漏、滑坡等安全风险，牢牢守住水库防汛安全底线。

督查中，罗招政强调，当前台风防御已进入关键攻坚阶段，各乡镇、部门要全面进入临战状态，抢抓台风影响前的“窗口期”，聚焦山塘水库、高空户外、低洼区域、危旧房屋等重点领域，全面开展隐患排查整治，抓实物资储备、人员转移、值班值守等各项工作，以最高标准、最严要求、最实举措全力守护人民群众生命财产安全。

来 源：文成发布

原标题： 罗招政督查防汛防台工作

记者：赵鹏鹏 夏晓强 郑坚坚

本文转自：温州新闻网 66wz.com