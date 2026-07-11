文成发布 2026-07-11 21:35:13

7月9日晚，文成县防御应对9号台风“巴威”工作视频调度会召开，视频连线各乡镇，对全县台风防御工作进行再部署。

7月9日晚，文成县防御应对9号台风“巴威”工作视频调度会召开，视频连线各乡镇，对全县台风防御工作进行再部署。文成县委书记罗招政在会上强调，要树牢底线思维、极限思维，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，进一步研判形势、压实责任，从严从实做好各项台风防御工作，全力确保人民群众生命财产安全。文成县委副书记、县长杨德听主持会议，文成县领导张呈念、林伟、范学序、郑祥邦、郑宁、王建等参加会议。

会议传达了省委防汛防台工作视频调度会、全市防御应对9号台风“巴威”工作视频调度会会议精神，通报了全市9号台风“巴威”防御工作暗访情况，强调了人员转移要求，部署了山塘水库管控工作。各乡镇汇报了防汛防台人员转移安置准备情况。

罗招政强调，9号台风“巴威”将给我县带来特大暴雨、极端大风，并与风暴潮叠加形成“三碰头”的严峻局面，防汛防台形势严峻复杂，绝不可等闲视之。要丢掉幻想、顶格防御。坚决摒弃“历史未发生就不会发生”的盲目自信和侥幸心理，牢固树立底线思维和极限思维，一切按照应对“极值”的标准来开展防范工作，做到严阵以待、严密防范。要兴师动众、全面动员。县乡村三级干部要全员下沉，采取一切超常规手段落实各项防御措施，特别是针对山塘水库强降雨防范和危险区人员转移，必须当断则断、不怕骂声，宁可十防九空，绝不失防万一。要全量转移、不漏一人。重点聚焦偏远易断联自然村落、各类危旧房及低洼易涝区、重点工程建筑工地，以及山塘水库下游受威胁区域，坚决果断实施人员撤离，以最严密举措践行“人民至上、生命至上”。要严肃追责、严明纪律。全面压实防汛防台各方责任，进一步加大督导检查力度，对在防台工作中作风不实、履职尽责不力、推诿扯皮的，坚决严肃查处、顶格问责，以铁的纪律保障防汛防台各项工作万无一失。

杨德听强调，各乡镇、部门要抢抓最后的防御窗口期，严格执行人员梯度转移方案，紧盯时间节点全速推进，确保各重点风险区域人员在规定时限内坚决转移、全面清零。要统筹做好各类防汛应急物资和生活必需品的储备供应，针对道路塌方、城市内涝、通讯及电力中断等极端情况做足抢险救援准备，坚决打好有准备之仗。水利部门与各乡镇要强化协同配合，迅速落实高水位水库和高风险山塘预泄腾库措施，严密落实巡防管控。

来 源：文成发布

原标题： 文成再部署9号台风“巴威”防御应对工作

记者：夏季 陈经友

本文转自：温州新闻网 66wz.com