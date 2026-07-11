苍南县委书记张本锋部署第9号台风“巴威”防御应对工作

苍南发布 2026-07-11 21:37:47

7月10日晚，苍南县防御应对9号台风“巴威”工作部署会议召开

7月10日晚，苍南县防御应对9号台风“巴威”工作部署会议召开，苍南县委书记张本锋在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，进一步提高思想认识，拧紧责任链条，突出问题导向，落实各项举措，把台风可能造成的损失降到最低，切实维护人民群众生命财产安全。苍南县委副书记、政法委书记周建强及苍南县领导刘建敏、林天望、黄瑞顶参加会议。

会上，张本锋通过视频连线各乡镇，逐一核查基层防台部署落地情况。他指出，当前防汛防台形势严峻复杂，全县上下要深刻领悟做好防汛防台工作是树立和践行正确政绩观的重要检验，全面排查防范各类风险隐患，细化完善各项防御应对举措，坚决守牢“三条底线”，全力实现“不死人、少伤人、少损失”目标。

张本锋强调，要始终把人员转移摆在首要位置，聚焦“一老一小”等特殊群体，开展全域覆盖、逐户逐人排查摸底，精准核实人员信息，严格落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”工作要求，坚决果断组织涉险区域群众撤离转移。同时，要做实做细转移安置保障工作，规范化管理运营各处避灾安置点，配齐生活和应急物资，完善配套服务，持续优化安置点居住环境，为转移群众营造舒适、安心的临时安置氛围。工作中要坚持以刚性纪律、严格举措筑牢人员转移管控防线，用细致贴心、温暖务实的服务做好群众沟通疏导工作，在防汛防台一线锤炼干部作风、密切党群干群血肉联系。各地各部门要前置布防应急抢险力量，细化完善分级分类应急处置预案，足额储备、精准调度各类抢险物资，全面提升突发险情快速响应、高效处置能力，牢牢掌握防御工作主动权，全力保障人民群众生命财产安全。

来 源：苍南发布

原标题： 张本锋部署第9号台风“巴威”防御应对工作

记者/林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com