鹿城发布 2026-07-11 21:46:42

7月10日晚，鹿城区防汛防台工作调度会召开。副市长‌、市公安局局长王凌到会指导。鹿城区委书记张崇波强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，立足最坏情况、争取最好结果，以顶格标准、极端负责态度，推动预警关口前移、部署周密周全、响应提速增效，全力下好先手棋、打好主动仗，确保各项防御举措抢在风雨之前。鹿城区领导何占宇、陈久喜、张伟、周岷、潘青来参加会议。

会议听取了鹿城区避灾安置点及人员转移情况及各街镇人员转移、安置点运行、危旧房排查、“五停”措施落实等情况汇报。张崇波指出，当前已进入台风“巴威”防御备战的最关键冲刺期，必须立足台风正面登陆、特大暴雨、风暴潮“三碰头”等极端情况，以最坏预想做最全准备，以极限考验倒逼超常应对，以最高警觉杜绝松懈大意，严格执行工作标准，争分夺秒推进执行，以最硬举措守牢“三条底线”。

张崇波强调，人员转移必须一个不漏，逐栋逐户开展拉网式排摸，做到情况见底、名单见人、措施见行，用心用情做好食宿保障、医疗救护和情绪安抚。风险隐患必须闭环清除，聚焦地质灾害、在建工地、危旧房屋、城市内涝等重点领域，将指挥触角延伸到最前沿、战斗力量部署在第一线，充分发挥防汛防台“应急小单元”作用，构建全域联动、全民参与、全时响应的群防群治格局。应急保障必须周密到位，严格落实“五停”刚性措施，健全完善“1+9”应急保障预案体系，强化直达基层一线的临灾预警“叫应”机制，统筹调配供电供水、通信网络、医疗救治等保障力量，确保极端情况下城市基本运行不断不乱。

王凌强调，准备工作要落细落深，切实做到履职尽责、硬件准备、风险隐患、社会动员“四查”到位，真正沉下心、扑下身，把工作做在最前线、落到最实处。应急处置要快准稳狠，坚持全市“一盘棋”统筹调度，综合运用大数据手段提升应急处置效能，确保指令精准下达、信息及时上传。面上管控要严实有力，加强紧急避险点、群众安置点、物资存放点、医疗救助点等重点部位秩序维护。广大党员干部要当好灾情信息的掌握者、有效措施的落实者，既是指挥员又是战斗员，坚持问题导向、“眼睛朝下”，强化专班运作，构建问题梳理、交办、督办、闭环的全链条机制。

来 源：鹿城发布

原标题： 全区防汛防台工作调度会召开

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com