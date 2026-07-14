正在阅读：3AI视频·温州“搏击少女”的逆袭

AI视频·温州“搏击少女”的逆袭

学习强国温州学习平台 2026-07-14 11:03:20
从被男队员揍到哭着说要退赛，到站上全国自由搏击锦标赛的最高领奖台，杨春婉用一个月时间，把自己的人生剧本从“退赛”逆袭成了“夺冠”。

　　从被男队员揍到哭着说要退赛，到站上全国自由搏击锦标赛的最高领奖台，杨春婉用一个月时间，把自己的人生剧本从“退赛”逆袭成了“夺冠”。

来　源：学习强国温州学习平台

原标题： AI视频·温州“搏击少女”的逆袭

作者：王嘉叶 金道汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

相关新闻

为你推荐

今日精选

国新办发函2006.78号 Copyright © 2021 66wz.com. All rights reserved.浙ICP备09100296号-11