AI视频·温州“搏击少女”的逆袭
学习强国温州学习平台 2026-07-14 11:03:20
从被男队员揍到哭着说要退赛，到站上全国自由搏击锦标赛的最高领奖台，杨春婉用一个月时间，把自己的人生剧本从“退赛”逆袭成了“夺冠”。
从被男队员揍到哭着说要退赛，到站上全国自由搏击锦标赛的最高领奖台，杨春婉用一个月时间，把自己的人生剧本从“退赛”逆袭成了“夺冠”。
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原标题： AI视频·温州“搏击少女”的逆袭
作者：王嘉叶 金道汉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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