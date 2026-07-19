产业焕新智造提速 温州新增3家省级未来工厂试点企业

温州日报 2026-07-19 09:15:00

浙江福达合金材料科技有限公司、加西亚电子电器股份有限公司和报喜鸟控股股份有限公司等3家温企成功入选。

温州网讯 省经信厅日前公布2026年“未来工厂”试点企业名单，浙江福达合金材料科技有限公司、加西亚电子电器股份有限公司和报喜鸟控股股份有限公司等3家温企成功入选。

浙江省“未来工厂”深度融合新一代信息技术与先进制造技术，以数据驱动生产方式和企业形态变革，代表了全省智能制造的最高水平。此次入选的3家温企各具特色、亮点鲜明。福达合金作为国内电接触材料领军企业，坚持技术创新、标准深耕与装备升级并进，筑牢技术引领优势；依托数据底座与数字孪生技术搭建企业智能大脑，实现流程智能管控与决策赋能；同时构建行业AI智能体，深度嵌入研发、生产、管理全场景，打造出行业智能管理新标杆。

加西亚电子以智慧绿电科技产业园为载体，建设模块化断路器未来工厂，以数据驱动智能排产、AI质检与数字孪生，实现全价值链闭环管理。凭借敏捷的柔性制造能力，重新定义了“小而美、专而精”的高端智造范本。

报喜鸟则精准适配服装行业多品种、小批量、个性化的柔性生产需求，以AI全面赋能制造决策链，推动生产知识模型化、全价值链端到端智能协同，软硬协同推进全域智造升级，全方位重构服装智能制造体系，实现从传统制造向智慧制造的系统性跃升。

近年来，温州市深入实施“万企数改”专项行动，围绕实体经济与数字经济深度融合发展，构建以人工智能为引领、以特色产业为支撑、以新兴未来产业为拓展的“1+3+X”数字经济产业体系。以培育壮大人工智能核心产业为主引擎，强化算法、算力、数据和应用协同，更好赋能实体经济。截至目前，全市已累计建设国家卓越级智能工厂1家、省级未来工厂7家、省级智能工厂（数字化车间）163家。

市经信局相关负责人表示，下一步温州将持续深化AI在智能制造场景中的创新应用，推进人工智能、工业互联网、新型传感和大数据等技术赋能新制造，培育更多省级未来工厂、国家卓越级智能工厂和灯塔工厂等标杆项目，为制造业高质量发展注入更强动能。

来 源：温州日报

原标题： 产业焕新 智造提速

我市新增3家省级未来工厂试点企业

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com