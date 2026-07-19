产业焕新智造提速 温州新增3家省级未来工厂试点企业
温州网讯 省经信厅日前公布2026年“未来工厂”试点企业名单，浙江福达合金材料科技有限公司、加西亚电子电器股份有限公司和报喜鸟控股股份有限公司等3家温企成功入选。
浙江省“未来工厂”深度融合新一代信息技术与先进制造技术，以数据驱动生产方式和企业形态变革，代表了全省智能制造的最高水平。此次入选的3家温企各具特色、亮点鲜明。福达合金作为国内电接触材料领军企业，坚持技术创新、标准深耕与装备升级并进，筑牢技术引领优势；依托数据底座与数字孪生技术搭建企业智能大脑，实现流程智能管控与决策赋能；同时构建行业AI智能体，深度嵌入研发、生产、管理全场景，打造出行业智能管理新标杆。
加西亚电子以智慧绿电科技产业园为载体，建设模块化断路器未来工厂，以数据驱动智能排产、AI质检与数字孪生，实现全价值链闭环管理。凭借敏捷的柔性制造能力，重新定义了“小而美、专而精”的高端智造范本。
报喜鸟则精准适配服装行业多品种、小批量、个性化的柔性生产需求，以AI全面赋能制造决策链，推动生产知识模型化、全价值链端到端智能协同，软硬协同推进全域智造升级，全方位重构服装智能制造体系，实现从传统制造向智慧制造的系统性跃升。
近年来，温州市深入实施“万企数改”专项行动，围绕实体经济与数字经济深度融合发展，构建以人工智能为引领、以特色产业为支撑、以新兴未来产业为拓展的“1+3+X”数字经济产业体系。以培育壮大人工智能核心产业为主引擎，强化算法、算力、数据和应用协同，更好赋能实体经济。截至目前，全市已累计建设国家卓越级智能工厂1家、省级未来工厂7家、省级智能工厂（数字化车间）163家。
市经信局相关负责人表示，下一步温州将持续深化AI在智能制造场景中的创新应用，推进人工智能、工业互联网、新型传感和大数据等技术赋能新制造，培育更多省级未来工厂、国家卓越级智能工厂和灯塔工厂等标杆项目，为制造业高质量发展注入更强动能。
来 源：温州日报
我市新增3家省级未来工厂试点企业
记者 李显
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
温州民企助力中国首例火箭回收社会07-17
-
“永康-温州”首批铁海多式联运货物出口 金丽温大通道再添出口新模式社会07-17
-
“廊桥背包”跑遍深山村落 把办事窗口直接“背”到偏远山村村民院子里社会07-17
-
600吨早稻入库 温州早稻收储有序推进社会07-17
-
温州市区又多一处“暖心亭” 双瑞亭公益慈善服务中心揭牌社会07-17
-
记者走访商圈、夜市，记录城市环境中的文明细节温州07-17
-
业态迭代升级供给精准适配 温州商超织就便民生活圈社会07-17
-
往食物塞“异物” 连环敲诈市区8家便利店被刑拘社会07-17
-
不只可观更可亲造 “园中有器”瓯窑生活美学雅集周末启幕社会07-17
-
今年温州高校的录取通知书长啥样？“一页纸” 却不失“精美”社会07-17