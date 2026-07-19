温州日报 2026-07-19 09:15:54

从7月18日起至8月底开启新一期“21℃铜铃山”避暑季，每晚举办音乐会，开辟亲水和打卡空间，纳入更多餐饮娱乐活动，丰富游客避暑生活。

温州网讯 如果你正在选择消夏的地方，那么可以考虑文成县铜铃山镇。这个我市知名森林氧吧，从7月18日起至8月底开启新一期“21℃铜铃山”避暑季，每晚举办音乐会，开辟亲水和打卡空间，纳入更多餐饮娱乐活动，丰富游客避暑生活。

今年该镇持续围绕“21℃铜铃山”特色文旅品牌，开展基础设施提档、业态场景上新和服务品质升级，旨在通过盘活高山生态文旅资源，进一步培育避暑文旅业态。其中，星空森林音乐会是该品牌核心载体，避暑季期间每晚19时开启，以森林为天然剧场，以星空为顶幕，同步使用音响、灯光等设备营造氛围。音乐会下半场转移到全新亮相的森林舞台“林场1958”，那里将成为露天夜场，邀请音乐从业者进行打碟，通过专业设备在现场播放音乐舞曲。音乐会周边还配套设置市集、啤酒畅饮、“好吃文成”品牌产品体验等区域和活动，集中展示销售本地特色小吃、山区农产品和文创产品，为夜间户外纳凉游客提供更多消费娱乐选择。

和以往相比，新一期“21℃铜铃山”避暑季，对多处活动点位进行了改造完善。比如，星空音乐会主会场对大草坪夜景实施提升，布置热气球灯、巨型月亮灯、林间水母灯等氛围装饰，新增萌宠乐园可以让小朋友近距离接触和投喂小羊羔，新增亲水纳凉平台可以脚踏清凉山泉感受山间凉意。森林舞台“林场1958”作为蹦迪主场，增设洗墙灯光系统，让灯光如水流般覆盖建筑立面，为夜场活动营造动感欢乐氛围。此外，溯溪平台的“叮咚”区块增设风铃，山区林间的“风之谷”打卡点也更新了打卡装置，同时适合休憩纳凉和街拍出片。

来 源：温州日报

原标题： 文成“21℃铜铃山”避暑季上新 在森林小溪开一场音乐会

记者 张睿 通讯员 包永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com