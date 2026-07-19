投资完成率109.49% 海经区重大项目跑赢“半年考”

温州日报 2026-07-19 09:15:54

今年1至6月，温州海经区重大项目建设跑出“加速度”，两项核心指标超过或者接近全年任务，交出硬核“半年考”答卷。

温州网讯 6个第一批省“千项万亿”项目投资完成率达109.49%，新建项目开工率100%；49个市“百项千亿”项目投资完成率97.96%——今年1至6月，温州海经区重大项目建设跑出“加速度”，两项核心指标超过或者接近全年任务，交出硬核“半年考”答卷。

走进海经区凡态智能家居生产基地，智能化产线满负荷运转，锌铝压铸、CNC精密加工、抛光处理等核心工序一环紧扣一环，技术人员穿梭其间实时监控工艺参数，现场繁忙而有序。“目前在手订单已排至四季度，产能还在持续爬坡。”企业相关负责人说。作为市“百项千亿”重大项目，该基地总投资2.1亿元，今年上半年刚投产便进入满产状态，全面达产后预计年产值可达3.35亿元，亩均产值超1600万元——在工业用地日趋紧张的背景下，这一投入产出效率颇具示范意义。而这忙碌景象，正是海经区重大项目从“施工图”加速转化为“实物量”的生动缩影。

凡态智能家居何以逆势扩产？核心在于对供应链关键环节的自主掌控。企业核心零部件自给率达90%，从原材料到成品实现垂直整合，订单交付周期压缩至25天。在全屋定制五金这一成熟赛道中，企业另辟“香氛五金”细分领域，配合智能门锁与智能家居系统，构建差异化产品矩阵。业务覆盖跨境电商、海外仓物流及进出口贸易，产品进入多家国际知名连锁家居卖场。垂直整合叠加场景创新，使企业在外部不确定性加剧的背景下，仍能保障交付稳定性与利润空间。

企业产能释放，与政府靠前服务密不可分。今年以来，海经区坚持“项目为王”工作导向，聚焦海洋新质生产力培育，以中国（温州）海空装备区建设为主抓手，在土地、资金、人力等要素保障上持续发力，建立健全项目全流程跟踪服务机制，推动重大项目从签约到投产各环节提速增效。

随着凡态智能家居等一批先进制造项目相继投产、产能爬坡，海经区实体经济底盘愈发扎实。下一步，海经区将持续强化项目全生命周期管理，推动更多优质产业项目落地见效，加快构建全国海上风电创新高地、华东海空产业融合高地、长三角海空装备智造高地，以重大项目之“进”支撑经济发展之“稳”。

来 源：温州日报

原标题： 投资完成率109.49%，新建项目开工率100%

海经区重大项目跑赢“半年考”

记者 伍秀蓉 通讯员 王翼翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com