好看好玩又避暑！瓯窑生活美学雅集开启

温州都市报 2026-07-19 09:15:55

温州网讯 盛夏高温，不想整天闷在家里？7月18日开幕的“园中有器”瓯窑生活美学雅集，或许是个换个环境待一天的选择。本次雅集连续两个周末在永嘉瓯窑小镇的瓯窑博物馆内举行，分别为7月18日—19日和7月25日—26日。市集在室内举行，空调开放，有玩的、有吃的、有喝的，适合一家人慢慢逛。开幕当天，这个室内的市集布置得格外用心，环境氛围非常适合出片。

好看：瓯窑青瓷展与市集同步开放

走进瓯窑博物馆，首先看到的是正在同步举行中的“窑起东瓯·园见永嘉”瓯窑艺术展。这里展出了上百件古今青瓷作品。如果对瓯窑感兴趣，可以到雅集上的瓯忆、东嘉窑、浙疆等入驻瓯窑小镇在地工作室的展位看看，他们带来了各自的青瓷茶具等器物，现场展出并售卖。

“我觉得这些瓯窑青瓷茶具很精美，于是就买了一套。”逛完“瓯忆”展位的潘先生说。

好玩：画猫杯、做拓片、淘手作

买了青瓷还不过瘾，可以和孩子一起参加“浙疆”主导的喵趣瓯彩体验，在瓯窑咖啡杯坯体上画猫或荷叶等图案，由工作人员协助上釉烧制，约15天后可取成品。现场还有拓印活动，可以把温州文化地标图案做成拓片带回家。

孩子玩的时候，家长可以逛逛手工展位。“瓯艺拾光”售卖的饰品出自温州市第二职业中等专业学校形象设计专业学生之手，有发簪、胸针、耳环等，多为孤品，价格在15元至50元之间。

胡忠放黄杨木雕工作室带来了上百件木雕作品，题材涵盖十二生肖、蝤蠓、如意、鲁迅等，价格从上百元到上千元不等，其中两件还是金丝楠木材质的。

好吃好喝：简单吃点，坐下来歇歇

逛累了，雅集上也有吃的。西式可选“武媚娘提拉米苏”，有提拉米苏和冰粉，提拉米苏共8种口味，原味、梦龙巧克力、奥利奥三种口味人气最为火爆。偏爱中式的话，可选永嘉麦饼。若是想坐一会儿，休闲区有懒人沙发和椅子，可以点杯咖啡或果汁歇歇脚。咖啡则是来自网红品牌“宸瓴记”，提供有拿铁、美式、意式浓缩等，与门店同价。他们家的哥伦比亚“蜜玲珑”咖啡豆也来到雅集，售价相当划算。

预告：雅集连续两周迎客，今天还有精彩活动

本次雅集分两周进行，今天是本次雅集首周最后一天。如果没空，也可以选择下周末（7月25日—26日）再来。此外，现场还有瓯忆文化博物馆开设的非遗手作体验，包括大漆漆扇、釉上瓷手绘（当天画当天拿）、窑片拼贴瓷艺画、手工捏塑陶艺杯等，有兴趣的可以提前安排好时间。

天气热，不想跑太远的话，这里算是一个可以待上大半天的去处，感兴趣的不妨来看看。

来 源：温州都市报

原标题： 好看好玩又避暑！瓯窑生活美学雅集今天开启，明天不妨来逛逛

记者 郑俊杰 摄影 林舒菡

本文转自：温州新闻网 66wz.com