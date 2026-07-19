太惊险！学员一脚踩错把驾校门“拆了”
温州晚报 2026-07-19 09:15:55
近日，市区滨海六路高速口附近某驾校训练场发生一起交通事故，一名女学员误将油门当刹车，结果把驾校大门给“拆了”。
温州网讯 近日，市区滨海六路高速口附近某驾校训练场发生一起交通事故，一名女学员误将油门当刹车，结果把驾校大门给“拆了”。
7月13日17时30分许，温州市公安局交通管理支队城市道路五大队随即接到了事故报警。民警抵达现场后发现，一辆车头严重损坏的教练车停靠在人行道与绿化带交界处，涉事女学员文某蹲在车旁，情绪有些紧张。教练员李某向民警说明系学员操作失误、错踩油门引发的事故。
经查，事发当时，文某在驾校准备练习科目二“侧方入库”项目，教练员李某在车旁指导，由于文某尚未熟悉车辆操作技能，临场慌乱之下，不慎误将油门当作刹车踩下，车辆瞬间加速失控，径直冲出驾校训练场围挡，拖拽着驾校伸缩门横穿了整条马路，直接在马路中央形成一条“隔离带”，最终车辆冲至道路对面的绿化带与人行道才停下。
突发险情让在场的教练员猝不及防，见状立刻追赶车辆并呼喊周边来往车辆避让，好在当时事发路段车辆不多，未发生二次事故。
目前，交警已对该事故立案处理。
来 源：温州晚报
原标题： 太惊险！学员一脚踩错把驾校门“拆了”
记者 王骁 通讯员 陈志辉
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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