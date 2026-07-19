掌上温州客户端 2026-07-19 09:15:56

7月15日至17日，在衢州举行的第十八届省运会地掷球比赛中，温州代表团凭借稳定发挥和默契配合，斩获1金3银，位列奖牌榜第二名，展现了温州在地掷球项目上的实力。

温州网讯 7月15日至17日，在衢州举行的第十八届省运会地掷球比赛中，温州代表团凭借稳定发挥和默契配合，斩获1金3银，位列奖牌榜第二名，展现了温州在地掷球项目上的实力。

本次比赛共设塑质地掷球男子团体（三人）赛、塑质地掷球女子团体（三人）赛、塑质地掷球混合双人赛、小金属地掷球男子团体（三人）赛、小金属地掷球女子团体（三人）赛及草地掷球混合四人赛六大竞赛项目，产生6枚金牌。赛事吸引了来自杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、台州、丽水等9个地市代表队的127名运动员同场竞技。

在竞争激烈的小金属球女子团体赛中，由潘蕾、黄洁慧、齐诗妍组成的温州女队沉着应战，凭借精准的抛击与出色的战术布局，一路过关斩将，最终联手夺得该项目冠军。此外，温州队在塑质球男团、混双以及小金属男团项目中同样表现不俗，一举拿下三枚银牌。

温州在地掷球项目上有着深厚的群众基础与竞技传统。作为国内最早引入并推广地掷球运动的高校之一，位于温州的浙江工贸职业技术学院更是地掷球项目的重要人才培养基地，累计荣获世界冠军14项、全国冠军200余项。

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原标题： 温州选手发挥出色，获省运会地掷球赛1金3银

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com