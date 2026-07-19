温州都市报 2026-07-19 09:15:56

7月15日晚，温州东南剧院内乐声流淌，温州城交交响乐团以“夏日礼赞”为主题，演奏了近十首精心编排的曲目，为市民献上一场精彩纷呈的田园交响音乐会。

温州网讯 7月15日晚，温州东南剧院内乐声流淌，温州城交交响乐团以“夏日礼赞”为主题，演奏了近十首精心编排的曲目，为市民献上一场精彩纷呈的田园交响音乐会。

上半场以法兰西风情热情开篇，法国作曲家比才《卡门》序曲与哈巴涅拉舞曲的炽烈节奏率先点燃剧场，随后《阿莱城姑娘》中的阿拉贡舞曲与田园间奏曲又将听众带入南法乡野的恬静画卷。画风一转，久石让《夏天》与《夏日的一天》以钢琴和弦乐的轻柔对话，唤起人们对银幕夏日的美好追忆；而卡尔·詹金斯《Palladio》则以严谨的弦乐重复构筑出建筑般的秩序之美，拉赫马尼诺夫《帕格尼尼主题狂想曲》第18变奏在大提琴与小提琴的深情应答中，道尽夏日爱情的温存与感怀。上半场在《爱乐之城》交响组曲的璀璨音色中结束。

下半场，乐团全身心投入贝多芬《第六交响曲“田园”》的完整演绎。从初到乡村的轻快欢愉，到溪边景色的流水潺潺，再到暴风雨的骤然轰鸣与雨过天晴后的感恩牧歌，五个乐章层层递进，将人与自然从相遇、敬畏到和解的情感历程刻画得淋漓尽致。

本场演出由音乐总监池如淮精心指导，乐团首席柴晓领衔，常任指挥侯陌遥执棒，三位音乐家默契配合，为整场演出奠定了坚实的艺术底色。

演出结束后，一位杭州乐迷激动地表示：“从比才的热烈到久石让的清澈，再到贝多芬的深邃，这场音乐会仿佛走完了一整段人生。”现场不少家长带着孩子前来聆听，一位母亲感慨：“让孩子在音乐中感受四季与自然，是最好的美育课。”

温州城交交响乐团成立于2015年，成员来自美国、法国、德国、新加坡及中国台湾等十余个国家和地区，多为海内外高等音乐院校的硕博人才。

来 源：温州都市报

原标题： 夏日礼赞！温州这场田园交响音乐会很赞！

记者 叶锋/文 通讯员 单晓叶 郑爱民 叶子荆/图

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