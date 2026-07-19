潮新闻 2026-07-19 09:15:57

中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃与中国工程院院士、新疆医科大学校长阿吉艾克拜尔·艾萨共同发起倡议，各方就筹建中亚创面修复联盟达成共识，并发布《中亚创面修复联盟宣言》（中俄双语），标志着中国与中亚五国在创面修复领域的区域医疗合作迈入新阶段。

7月17日，2026年创伤修复与组织再生创新合作中亚医学研讨会在新疆乌鲁木齐召开。会上，中国工程院院士、温州医科大学校长李校堃与中国工程院院士、新疆医科大学校长阿吉艾克拜尔·艾萨共同发起倡议，各方就筹建中亚创面修复联盟达成共识，并发布《中亚创面修复联盟宣言》（中俄双语），标志着中国与中亚五国在创面修复领域的区域医疗合作迈入新阶段。

活动现场。温医大供图

据介绍，本次联盟定位为“立足新疆·服务中亚·辐射亚洲·共促健康合作”。来自哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦五国的院士、医院院长及创面修复领域专家受邀参会，大家共同探讨中亚地区创面疾病防治的系统性方案。吉尔吉斯斯坦国家科学院院士萨贝尔别克·朱马别科夫在接受采访时表示，中国在创伤医学领域处于国际领先地位，期待联盟在更多领域开展合作。

据世卫组织数据显示，全球糖尿病患者在过去30年间数量暴涨4倍，该病不仅诱发失明、肾衰等严重并发症，更可导致截肢。中亚地区受饮食习惯和生活方式影响，加之地理环境与医疗资源等因素制约，糖尿病增速尤为突出，同时基层筛查与创面诊疗体系薄弱，诊断与转诊路径不畅，导致截肢风险进一步放大。

在创面修复领域，中国已积累了可资借鉴的经验。中国工程院院士付小兵、李校堃长期深耕创面修复与生物治疗研究，其生长因子研究成果于2015年获国家科技进步奖一等奖。

2019年，付小兵院士牵头、李校堃院士参与建言国家卫健委，推动批准新增“创面修复科”三级学科，由此建立了具有中国特色的创面修复学科体系。 根据《中亚创面修复联盟宣言》，联盟将针对中亚人群特点，制定创面疾病防治的策略、方法及标准，推动先进医疗技术的推广与应用，促进药物治疗方法与治疗手段的国际互认互通，为患者的治疗与康复提供保障。此外，联盟将依托新疆及中亚地区丰富的红花资源，推动以红花为代表的生长因子类药物在中亚地区的跨境研究与临床应用。

依托这一跨境医药合作的历史基础，2023年，温州医科大学与石河子大学联合设立李校堃院士工作站。该工作站利用合成生物学技术，聚焦红花等特色药用植物作为细胞因子的生物反应器，赋能传统中医药，向生物医药领域延伸，同时也进一步拓展细胞因子类药物的底盘技术研发与临床转化。未来，联盟将与工作站协同，依托红花在创面修复领域的传统应用与现代转化，深化与中亚五国的跨境医学合作。

李校堃院士表示，温州医科大学作为全国唯一拥有创面修复国家重点专科的院校，希望借助中亚创面修复联盟，依托共建“一带一路”倡议开展跨境医疗合作，推广标准化创面救治方案，与中亚国家的同行们携手，从理论研究到临床实践再到规范治疗，共同引领国际创面修复领域的发展。

据介绍，该联盟秘书处拟设在新疆，统筹协调各国成员单位，将在关键技术突破、临床规范推广、科研平台共建、人才联合培养、跨境医疗协作等方面深化合作。

来 源：潮新闻

原标题： 温医大牵头 中亚创面修复联盟宣言在新疆发布

记者 王艳琼 通讯员 温彬彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com