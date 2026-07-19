温州新增一所公办本科大学！
温州发布 2026-07-19 09:12:14
近日，浙江省政府印发《关于设置温州职业技术大学的通知》，以温州职业技术学院为基础设立温州职业技术大学。
近日，浙江省政府印发《关于设置温州职业技术大学的通知》，以温州职业技术学院为基础设立温州职业技术大学。
《通知》提到，根据《教育部关于同意设置温州职业技术大学的函》（教发函〔2026〕418号）精神，以温州职业技术学院为基础设立温州职业技术大学，学校标识码为4133010864，系公办本科层次职业学校，由你市举办，办学地址位于温州市。撤销温州职业技术学院建制。
学校要切实加强党的建设，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
学校全日制在校生规模暂定为13000人。首批设置电气工程及自动化、电子信息工程技术、机械设计制造及自动化、服装工程技术、软件工程技术等5个职业本科专业，专业新增与调整按国家、省有关规定办理。
温州市要进一步加大投入保障和政策统筹力度，指导学校牢牢把握技能型高校的基本办学定位，持续提升学校办学能力和治理现代化水平，着力培养高素质技术技能人才，为浙江经济社会高质量发展提供坚实支撑。
来 源：温州发布
原标题： 温州新增一所公办本科大学！
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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