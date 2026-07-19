倒计时1天！盛会将至，向新而行！

温州新闻网 2026-07-19 09:22:00

7月20日，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动将在温州举办。

温州网讯 7月20日，“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动将在温州举办。来自全国的网络媒体记者、正能量网络达人、优质网络主播、头部MCN机构创作骨干将齐聚瓯江之畔，深度探访温州发展实景，全方位记录、生动展现温州创新发展的独特风采与时代活力。

开局之年，风起浙里，潮涌瓯江。从文脉深耕到产业突围，从山海赋能到全域革新，温州以一城鲜活创新实践，映照浙江澎湃发展活力，解码中国式创新发展全新路径。盛会将至，让我们一起于温州热土，见证时代创新答卷！

本文转自：温州新闻网 66wz.com