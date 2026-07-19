平阳发布 2026-07-19 11:00:00

7月17日，平阳县专精特新企业培育暨企业上市工作推进会召开。

7月17日，平阳县专精特新企业培育暨企业上市工作推进会召开。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于支持专精特新中小企业发展的重要论述精神，贯彻落实好省委十五届九次全体会议精神，按照省市相关部署要求，把培育专精特新企业和推动企业上市作为“工业强县”战略的关键抓手，一体谋划、一体推进，政企同心、上下联动，以更大力度、更实举措为平阳加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县注入强劲动能。

平阳县委副书记、县长陈桂雷主持会议。平阳县领导华怀健、金启浩、朱邦丰、盖军、杨启杰等参加会议。

会上，解读了《平阳县企业上市五年行动方案》《平阳县“专精特新”企业提质增效三年行动方案》。县经信局、县金融工作服务中心分别作专精特新企业培育工作、企业上市培育工作发言。温州益坤电气股份有限公司、浙江炜冈科技股份有限公司、浙江欧诺机械科技股份有限公司、浙江新德宝机械有限公司、浙江固旺智能装备制造有限公司作交流发言。

孟晓斌指出，培育专精特新企业、上市企业工作，是平阳“工业强县”战略和工业企业培育“雁阵计划”的重要抓手，是打造工业大县、建成经济强县的必然选择，是抢占未来发展、赢得竞争主动的必然选择，是补齐短板弱项、再造发展优势的必然选择。全县上下要站在战略全局高度，把专精特新企业培育、上市企业培育工作摆在更加重要位置，攻坚推进两大行动计划，与广大企业携手，全力推动工作取得新突破，进一步打开企业加快发展新通道、跑出平阳提升发展加速度。

孟晓斌强调，要政企同向同行，持续拓宽专精特新企业和企业上市的成长通道。要抓住“创新、品牌、数智”三个关键，以“一室一园一集群”为抓手，打通科技成果高效转化通道，引导企业打造细分领域特色自主品牌，加快推动中小企业“智改数转网联”，全力帮助企业降本提质增效，加快在专精特新培育上实现新突破。要把握“想上市、能上市、上成市”三个环节，做大做强“上市苗圃”，积极引导企业用好金融市场；按照“早股改、早规范、早申报”节奏，提前主动做好各项上市准备工作；落实“一企一策”“一事一议”，全过程为企业上市保驾护航。要强化“集群、服务、要素”三个赋能，放大已有产业集群作用，提速推进工业母机产业园等新平台建设；开展好“6633”助企服务行动，“一企一策”抓好助企帮扶；建立健全保障体系，为企业在平发展提供全要素支撑，加快在企业雁阵培育上实现新突破。

孟晓斌要求，要强化组织领导，全面兴起专精特新企业培育和企业上市的攻坚热潮。要压实“一把手抓工业、抓产业、抓项目”责任，形成工作合力；要按照“储备一批、培育一批、提升一批、申报一批”思路建好企业培育梯队；要精准直达政策，借鉴先进经验，动态调整惠企措施；要提升专业能力，培养工业、金融专业型干部队伍，组织专业机构指导服务；要营造浓厚氛围，弘扬企业家精神，加强上市政策解读和典型宣传，凝聚发展合力。

来 源：平阳发布

原标题： 全县专精特新企业培育暨企业上市工作推进会召开

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com