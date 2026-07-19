鹿城区委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

鹿城发布 2026-07-19 12:06:10

7月18日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见。

7月18日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习省委十五届九次全体会议精神，研究部署鹿城区贯彻落实意见。

鹿城 区委书记张崇波主持会议。

会议指出，省委十五届九次全体会议是在“十五五”开局之年召开的一次十分重要的会议。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，总结省委十五届八次全会以来的工作，提出“六个必须”的关键要求，研究部署加快创新浙江建设、促进经济持续稳进向好、防范化解重大风险等重点工作，为我们精准施策、接续奋斗提供了根本遵循和行动指南。全区上下必须要把思想认识和具体行动统一到省委决策部署上来，深刻领会把握全会以来浙江发展的重大成就，深刻领会把握浙江结合实际提出的打法路径，深刻领会把握创新浙江建设全面成势的目标要求，深刻领会把握实干争先的鲜明导向，围绕“六个重大突破”，紧扣“八个聚焦聚力”，坚决扛起“经济大区挑大梁”的责任担当，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区鹿城样板。

会议强调，要紧盯目标抓落实，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，紧扣市委“1361”思路举措和区委“一区三地五城”发展定位，锚定五年、谋准三年、扎实干好每一年。要锚定重点抓落实，做深做透“两篇大文章”，打造人工智能创新发展先行区，落实“五重”清单，推进“415X”先进制造业集群建设，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。要攻坚破难抓落实，主动直面转型堵点、改革难点、发展重点，深入实施新一轮“强城行动”，高水平推进“三城联创”，迭代升级“3030”隐患闭环管控等机制，一体推进重大改革、重点任务、重点工作落实。要实事求是抓落实，谋长远、抓当前，结合树立和践行正确政绩观学习教育，坚持小切口、大民生，实打实地一件事一件事办好，在区域一体化发展、都市功能品质提升、城市内涵式发展上突破跨越。要严守底线抓落实，推动高质量发展与高水平安全良性互动，持续营造干部清正、政府清廉、政治清明的良好生态，以风清气正的政治生态保障干事创业的发展生态。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委常委会会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com