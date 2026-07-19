鹿城区委书记张崇波主持召开区委常委会会议

鹿城发布 2026-07-19 12:06:10

7月18日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神、讲话精神，传达学习刘捷省长在温调研讲话精神，部署鹿城区贯彻落实意见，并分析全区上半年经济运行和平安鹿城建设情况，研究部署下阶段工作任务。

7月18日，鹿城区委常委会召开会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神、讲话精神，传达学习刘捷省长在温调研讲话精神，部署鹿城区贯彻落实意见，并分析全区上半年经济运行和平安鹿城建设情况，研究部署下阶段工作任务。

鹿城 区委书记张崇波主持会议。

会议传达学习了习近平总书记对常态化做好东西部协作工作作出的重要指示精神。会议指出，要加强统筹谋划，科学谋划对口援助工作的目标任务与路径举措，持续深化高层互访、部门会商、基层对接的常态化工作机制，把壤塘所需与鹿城所能精准对接，不断完善立体化协作格局。要深化合作交流，创新探索“飞地经济”等产业协作新模式，持续深化教育医疗“组团式”帮扶协作，聚力推动产业共建从“单向支援”走向“双向奔赴”。要总结经验做法，及时总结提炼特色举措、典型经验和创新案例，力争在更宽领域、更深层次上实现协同发展，让协作成果更好惠及两地群众。

会议传达学习了习近平总书记对防汛救灾工作作出的重要指示精神。会议指出，当前正值“七下八上”防汛关键期，要细化防御举措，完善防汛防台专项预案、应急处置方案和避险转移预案，提升全域防御能力。要加强隐患排查，紧盯地质灾害易发区、危旧房、山塘水库等重点领域，以及电力、通信、交通等基础设施开展拉网式排查，确保风险早发现、早处置。要压实工作责任，以严明纪律凝聚防汛防台的强大合力，确保安全度汛。

会议传达学习了习近平总书记对福建泉州晋江市一鞋厂火灾事故作出的重要指示精神。会议指出，要动态清除隐患，牢固树立“隐患就是事故”理念，对工矿企业、高层建筑、建筑工地等重点领域开展地毯式排查整治，确保不发生重特大安全生产事故。要强化应急准备，常态开展实战化应急演练，配强配齐应急救援物资和装备，建强“应急小单元”，提升突发事故和自然灾害的快速响应与处置效能。要拧紧责任链条，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，推动安全管理向主动预防转变、应急管理向全域统筹转型。

会议传达学习了习近平总书记对重庆彭水县山体崩塌作出的重要指示精神。会议指出，要筑牢思想防线，立足“防大汛、抢大险、救大灾”，确保监测预警跑在成灾前、隐患排查做在风雨前、力量部署抢在险情前。要强化风险管控，健全完善“1+9”应急保障预案体系，细化预警响应、巡查排查、群众转移、抢险救援等全链条全流程处置规范。要凝聚攻坚合力，压实各级各部门责任，督促行业领域加强灾害隐患排查整改。

会议传达学习了习近平总书记出席国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会时的重要讲话精神。会议指出，要加强主体培育，推行“企业出题、政府助题、平台答题、车间验题、市场评价”协同攻关机制，依托“拨投联动”全国首创机制，让更多科研成果从样品变为产品、从产品迈向产业，形成“龙头企业引领、高新企业聚集、初创企业奔涌”的生动局面。要建强科创平台，深化“政产学研”联动，做强中国（温州）智能谷这一核心引擎，推动科创平台从“量的积累”转向“质的跃升”。要坚持招大引强，主动融入上海（长三角）国际科技创新中心建设，紧扣“5+5+N”现代产业集群，加强行业顶尖人才招引和应用型人才培育，推动优质要素向重点领域、关键环节倾斜。要优化创新生态，做深做透“两篇大文章”，让广大科技人才创业有舞台、发展有空间、价值有回报。

会议传达学习了刘捷省长在温调研讲话精神，部署我区贯彻落实意见。会议强调，要毫不松懈做好防汛防台工作，坚持“一个目标、四个宁可”，系统总结历次防汛防台经验教训，完善各类风险处置预案，坚持“眼睛向下”，充分发挥防汛防台“应急小单元”作用，牢牢守住“三条底线”。要突出示范引领，打造制造服务业发展高地，聚焦生产性服务业和生活性服务业，持续擦亮“温暖营商”“投资鹿城”品牌，积极引入专业型楼宇运营机构，赋能城市产业垂直发展。要积极拓展外贸新动能新增量，护航跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态发展，推动“华侨+海外仓”创新发展。要持续完善谋项目抓项目路径打法，深入实施新一轮“强城行动”，完善重大项目全生命周期管理，统筹考量社会效益、经济效益、生态效益，紧盯签约落地、开工建设、投产达效全链条，强化跟踪服务，及时协调解决项目建设存在的堵点难点。

会议分析了 鹿城 区上半年经济运行和平安鹿城建设情况，研究部署下阶段工作。会议指出， 鹿城 区上下要深入贯彻习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，紧扣市委“1361”思路举措，锚定“一区三地五城”发展定位，以“六干六拼·攀高争先”行动为总牵引，坚持稳中求进工作总基调，准确识变、科学应变、主动求变，深挖存量潜能、激发增量活力，坚持高质量发展与高水平安全良性互动，推动传统产业转型升级、新兴产业加快布局、未来产业前瞻谋划，奋力开创向新向优、稳进提质的高质量发展新局面。

会议强调，三季度是承上启下的关键期、攻坚突破的黄金季，必须以“争”的意识、“抢”的状态、“拼”的劲头，奋战三季度、决胜下半年。要大抓招商引资强引擎，打好招大引强和增资扩产“组合拳”，让鹿城成为温商回归、投资温州的首选地。要大抓工业“压舱石”，加大工业用地保障力度，深化工业企业精准服务，扩大工业有效投资。要大抓创新鹿城建设，聚焦前沿赛道，深入实施人工智能“六大倍增”计划、科技创新“123”发展工程。要大抓有效投资扩内需，坚持投资于物和投资于人紧密结合，加大产业投资、科技投资、民间投资，用足用好“两重”“两新”政策机遇。要大抓消费扩容升级，深化供给侧结构性改革，大力发展新业态，助力建设辐射浙南闽北赣东的消费活力之城。要大抓外贸稳拓调优，统筹推进跨境电商、市场采购贸易与一般贸易协同发展，深化“百团千企拓市场增订单”行动，推进“直播+平台+跨境电商+海外仓”融合发展。要大抓共同富裕促融合，统筹推进“强城”“兴村”“融合”三篇文章，推进城乡一体化发展和基本公共服务一体化建设，深化“扩中提低”行动。要扎实推进更高水平平安鹿城建设，打好蓝天、碧水、净土、清废综合治理攻坚战，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，让生态红利惠及更多群众，持续抓好安全生产治本攻坚三年行动，做好防汛防台工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，把矛盾纠纷防范在源头、化解在基层、处置在萌芽。

来 源：鹿城发布

原标题： 张崇波主持召开区委常委会会议

记者 林婷玮

本文转自：温州新闻网 66wz.com