乐清发布 2026-07-19 12:06:11

7月18日上午，市委常委会扩大会议召开，传达学习省委十五届九次全体会议精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

7月18日上午，市委常委会扩大会议召开，传达学习省委十五届九次全体会议精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强讲话，乐清市委副书记、市长胡立左主持会议。乐清市领导潘云夫、陈向东、林益正等参加会议。

会议指出，省委十五届九次全体会议是在全省“奋战三季度、决胜下半年”关键节点召开的一次重要会议，全面总结了省委十五届八次全会以来的工作，明确“六个必须”的关键要求，研究部署加快创新浙江建设、促进经济持续稳进向好、防范化解重大风险等重点工作，对高标做好下半年工作作出了系统性、全局性安排，为县域基层抓落实、促攻坚、提质效提供了路径遵循和行动指南。全市上下要切实提高政治站位，深刻领会把握省委全会精神，清醒认识当前经济社会发展形势，进一步明晰拼搏奋进方向，切实扛起“经济大县挑大梁”的责任担当，精准补短、加压奋进，以更强烈的责任感、更精准的举措、更务实的作风，不折不扣把上级部署转化为乐清行动。

会议强调，要树牢争先创优、对标一流的卓越意识，聚焦聚力重点任务攻坚突破，健全完善科学合理的工作机制，以抓铁有痕、踏石留印的工作力度，高质量完成全年目标任务，奋力实现“十五五”精彩开局。

要统筹“向上争取+向内挖潜”，双向发力、内外并举，全方位拓宽增长空间、做大发展增量，最大程度释放资源效能；要统筹“创新驱动+产业筑基”，持续优化创新生态，加快打造人工智能应用高地，构建完善“1+2+X”先进制造业集群，加速培育壮大高质量发展新动能；要统筹“投资稳量提质+消费转型升级”，全力扩大有效投资，精准开展招商引资，着力激发消费潜力，不断拓展内需增长空间；要统筹“扩大开放+深化改革”，做强开放平台枢纽，拓宽内外开放通道，深化重点领域改革攻坚，持续激活经济社会发展内生动力；要统筹“城乡融合+民生优享”，推进强城兴村，做实融合发展，扩大优质供给，不断提升群众获得感幸福感安全感；要统筹“高质量发展+高水平安全”，持续深化民生领域信访问题集中治理，积极防范化解各类风险隐患，全力以赴维护经济社会大局稳定。

会议强调，要争当学懂弄通做实习近平党建思想的排头兵，牢固树立和践行正确政绩观，把党的领导贯穿经济社会发展各方面各环节，在干中识人、凭实绩选人，持续深化正风肃纪反腐，切实以高质量党建引领和推动高质量发展。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会扩大会议传达学习贯彻省委十五届九次全体会议精神

记者 蔡甜甜/文 刘言勇/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com