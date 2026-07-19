乐清市委书记戴旭强专题研究部署雁荡山旅游高质量发展工作

乐清发布 2026-07-19 12:06:11

7月17日上午，乐清市委书记、雁荡山管委会党委书记戴旭强牵头召开专题会议，研究部署雁荡山旅游高质量发展工作。

7月17日上午，乐清市委书记、雁荡山管委会党委书记戴旭强牵头召开专题会议，研究部署雁荡山旅游高质量发展工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于文化和旅游工作的重要论述精神，牢固树立和践行正确政绩观，系统谋划雁荡山旅游高质量发展的“任务书”和“施工图”，全方位、高水平推进雁荡山重振雄风，挺起“雁楠飞仙海天游”廊道龙头，为乐清做强文旅经济注入更强劲动能。

会议听取了雁荡山旅游高质量发展相关工作汇报，与会人员围绕景区现状、目标任务、项目实施等方面展开深入讨论。

戴旭强指出，当前，雁荡山正处在“三年大变样”向“五年振雄风”的关键窗口期。要切实提高政治站位，以全局思维谋一域，以龙头担当促共兴，集思广益、群策群力，扎实推动雁荡山实现全方位、深层次的内涵质变，全力打造经得起实践、人民和历史检验的精品文旅工程。

戴旭强强调，要坚持生态优先、以人为本、长远发展理念，按照“定位-目标-任务-项目”工作逻辑，系统梳理完善任务体系、工作抓手与项目支撑，科学制定近、中、远期发展目标，闭环推进各项工作，更好促进开发与保护良性循环、产业发展与群众共富有机结合、阶段攻坚与长远布局一体协同，切实做到“干一件、成一件”。

要准确把握现代旅游发展新趋势，深入剖析游客游览方式、消费需求变化，抢抓人工智能赋能、区域旅游一体化、入境游发展等新机遇，持续丰富文旅产品供给，提高服务品质，培育壮大文旅新业态，完善配套基础设施建设，加快雁楠一体化和周边地区景区联动发展，全力打造世界级旅游度假目的地。

要加快构建“大雁荡”发展共同体，牢固树立“一盘棋”思想，加强统筹协调，健全完善责任明确、高效运转、清单落实的工作机制，持续激发干部队伍干事热情，充分释放各类市场主体创新创业活力，强化政企联动，凝聚更强合力，以“钉钉子”精神加快把美好蓝图变成发展实景。

乐清市委常委、雁荡山管委会党委副书记、常务副主任王金法参加会议。

来 源：乐清发布

原标题： 戴旭强专题研究部署雁荡山旅游高质量发展工作

本文转自：温州新闻网 66wz.com