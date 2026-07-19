瓯海发布 2026-07-19 12:06:11

7月17日，瓯海区土地全要素保障攻坚专项行动推进会召开，区委书记刘云峰强调，要锚定目标、聚力攻坚，以更实举措加快推进土地全要素保障工作，实现土地资源配置更精准、利用更高效，为瓯海“十五五”高质量发展提供更坚实的要素支撑。

7月17日，瓯海区土地全要素保障攻坚专项行动推进会召开，区委书记刘云峰强调，要锚定目标、聚力攻坚，以更实举措加快推进土地全要素保障工作，实现土地资源配置更精准、利用更高效，为瓯海“十五五”高质量发展提供更坚实的要素支撑。瓯海区领导林蔓、张昶、黄永胜、陈澄博、戴刚等参加会议。

会上，瓯海区征收服务中心、瓯海区自然资源和规划分局汇报近期工作进展情况，温州高铁新城建设中心、市高教新区建设中心、瓯海区西部生态新城建设中心、瓯海中心区建设中心作补充汇报。与会人员进行了讨论交流。

刘云峰强调，土地是支撑经济社会发展的重要保障，要做好统筹规划，树牢“一盘棋”思想，坚持发展大局和规划布局相结合，依法依规加快推进土地出让工作，实现土地资源高效集约利用，为项目落地、产业发展、民生保障等提供土地要素支撑。要形成攻坚合力，锚定目标综合施策，加强政策处理、向上对接等重点工作，凝聚更多合力，加快攻坚步伐，做到能早则早、能快则快，确保各项任务落地见效。要盘活土地资源，加大存量土地盘活力度，深挖金角银边等土地利用效能，最大限度发挥土地资源的经济效益和社会效益，为瓯海经济社会高质量发展做好要素支撑保障。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区土地全要素保障攻坚专项行动推进会召开

记者：吴佳佳 许凯光

本文转自：温州新闻网 66wz.com