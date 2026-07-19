瑞安市委常委会（扩大）会议传达学习省委十五届九次全体会议精神

瑞安发布 2026-07-19 12:06:12

7月18日，瑞安市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届九次全体会议及7月17日温州市委常委会会议精神，部署瑞安市贯彻落实意见。

7月18日，瑞安市委常委会（扩大）会议召开，传达学习省委十五届九次全体会议及7月17日温州市委常委会会议精神，部署瑞安市贯彻落实意见。

瑞安市委书记李剑锋主持。

会议指出，省委十五届九次全体会议是在“十五五”开局起步、创新浙江建设破局起势的关键节点召开的一次十分重要的会议。会议深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，就推动创新浙江建设全面成势、完成全年经济社会发展目标任务和高质量发展建设共同富裕示范区作出了工作部署，为我们抓好创新瑞安建设和今后一个时期的工作提供了重要遵循。全市上下要迅速兴起学习贯彻热潮，结合“五争五比”行动，以最真的态度抓好学习、以最实的举措抓好贯彻。

会议强调，要在创新引领发展上争先进位、走在前列。大力实施创新瑞安“八大行动”，充分把握融入上海（长三角）国际科技创新中心共建机遇，高质量推进“一城一室一园”建设和“20孵化器”攻坚计划，进一步强化企业科技创新主体地位；牢牢把握人工智能这一变量，积极推进绿色低碳算力中心等基础设施建设，招引一批人工智能核心产业落地。要在经济稳进提质上争先进位、走在前列。围绕“4+4+N”现代产业体系，迭代工业全域治理提升集成改革，深入推进制造业高质量纵深培育三年行动计划；积极争取各类资金和资源要素，加快推动高新材料、高端装备等一批重点项目建设及文旅融合等领域重点工作；持续完善“1+9+N”改革体系，纵深推动国企改革，构建多式联运和跨境物流体系，打造更多标志性、引领性改革成果；深化“强城筑核”行动，持续攻坚做深做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，加快缩小“三大差距”。要在增进民生福祉上争先进位、走在前列。深入实施公共服务“七优享”工程和文化建设“八大行动”，一体推进全龄友好型、职业友好型城市建设，集中力量办好就学就业、健康养老等民生实事，持续推动文化“新三样”高质量发展，不断提高群众文化生活品质；毫不松懈抓好安全生产工作，做实做细防汛防台工作，健全矛盾纠纷多元化解机制，切实维护社会大局和谐稳定。

会议强调，要深入学习贯彻习近平党建思想，全面落实新时代党的建设总要求，善始善终抓好树立和践行正确政绩观学习教育，坚持正确的选人用人导向，锻造全面过硬队伍，全力做好村社换届“后半篇文章”，夯实基层组织基础，深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，巩固风清气正、健康向上的良好政治生态。

来 源：瑞安发布

原标题： 市委常委会（扩大）会议传达学习省委十五届九次全体会议精神

记者：陈豫州/文 孙凛/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com