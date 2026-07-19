平安鹿城 2026-07-19 12:27:15

“当时我真的急疯了，抱着人就往路边冲，手机都没来得及拿……”7月14日一大早，市区徐先生匆匆走进温州市公安局鹿城区分局五马派出所，不是为了报案求助，而是想请民警帮他找一个人——一位他连车牌号都没记住的出租车司机，当面道一声郑重的感谢。

事情还得从前一天说起，7月13日13时40分许，徐先生店内一名女员工在工作时突然昏迷倒地，情况危急。徐先生顾不上多想抱起女孩就往门外冲，心里只有一个念头——赶紧送医院，一刻都不能耽误。

冲到路边他才猛然想起，自己走得太急，手机落在了店里。他抱着昏迷的女孩，焦急地挥手拦车，可接连驶过的车辆都没有停下。烈日之下，他满头大汗，心一点点沉了下去。就在这时，对向车道一辆出租车注意到了他焦急的身影，没有片刻迟疑，出租车立刻调头驶来停在了他面前。“师傅，快！我店员晕倒了，麻烦送我们去最近的医院！”驾车的女司机，看了一眼徐先生怀中昏迷的女孩，二话不说踩下油门，一路疾驰赶往医院。

“当时我急得不行，这位师傅却开得又稳又快，全程没耽搁半分，直接把车停在了急诊门口。”徐先生回忆道，车刚停稳，他抱着女孩就冲进了急诊室。本想让司机稍等，出来再付车费，对方却只是摆摆手，“不用了，快进去！”，所幸送医及时，女孩很快脱离危险，身体并无大碍。

安顿好员工后徐先生始终放不下这位还没来得及感谢仗义出手的“的姐”，但他既没记住车牌也没留下联系方式，便来到派出所寻求帮助。

了解事情原委后，民警立刻根据徐先生提供的时间、地点调取周边路面公共视频逐一排查，不到10分钟就成功锁定了这辆热心出租车——浙CDT2915。

“就是这辆！就是这位师傅！”徐先生激动地说，民警随即通过车辆登记信息联系上出租车司机范女士。电话那头，范女士听说来意后笑了笑，“举手之劳而已，真的不用放在心上。”但徐先生却坚持要当面致谢，“她救了我店员一命，车费也没收，我连句谢谢都没来得及说，这份恩情不能就这么算了。”

在民警的协调下，双方约定7月15日在五马派出所见面。当天，徐先生带着两面精心制作的锦旗来到五马派出所，范女士也应邀到场一面锦旗递到范女士手中写着“助人为乐伸援手 感恩温州好心人”，另一面则交到五马派出所民警手中印着“尽职尽责 一心为民”。

“如果不是她及时送医，后果不堪设想。这面锦旗，她值得！”接过锦旗后，范女士还是那句朴实的话“换作是谁遇到这种事，都会伸手帮一把的。真的没什么。”

员工晕倒，老板挺身相救

路遇危难，的姐仗义出手

寻人致谢，民警全力相助

这些平凡的瞬间

串起了鹿城街头最动人的烟火暖意

为这位“的姐”点赞！

来 源：平安鹿城

原标题： 浙CDT2915，点名表扬！

本文转自：温州新闻网 66wz.com