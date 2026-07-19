新华网 2026-07-19 13:11:27

在18日进行的美加墨世界杯铜牌战中，英格兰队以6:4战胜法国队，第三名的成绩是英格兰队自1966年本土夺冠以来的世界杯最佳战绩。

在18日进行的美加墨世界杯铜牌战中，英格兰队以6:4战胜法国队，第三名的成绩是英格兰队自1966年本土夺冠以来的世界杯最佳战绩。

本场比赛，两队打入10粒进球，打破了世界杯铜牌战的进球纪录。法国队头号射手姆巴佩攻入两球，以10粒进球暂时登顶本届世界杯射手榜，同时在世界杯历史射手榜上以22球位列第一。奥利塞以7次助攻继续领衔本届世界杯助攻榜，同时创造了单届世界杯的助攻纪录，此前6次的纪录由“球王”贝利在1970年世界杯创造。

7月18日，英格兰队战胜法国队获得铜牌，球员哈里·凯恩（中）在颁奖仪式后。新华社记者 胡星宇 摄

这是两队第四次在世界杯上交锋，此前英格兰队2胜1负占上风；在两队国际A级赛交手记录中，英格兰队以17胜5平10负同样占据上风。

相比半决赛，两队都对首发阵容作出大幅调整，英格兰队替补门将迪恩·亨德森、埃泽和托尼首发登场。法国队方面，金靴奖竞争者姆巴佩、助攻王竞争者奥利塞依然保留首发位置。

开场后，两队大打攻势足球。第三分钟，赖斯带球推进到禁区前沿后兜射远角破门，英格兰队1:0领先。第12分钟，英格兰队萨卡低射破门，但因越位在先进球被判无效。第18分钟，赖斯开出左路角球，孔萨前点跃起头球破门，将优势扩大为2:0。急需进球的姆巴佩此后迎来四次机会，但均无果。第37分钟，英格兰队打出反击，拉什福德突入禁区打门被扑出，萨卡补射再被挡出，随后拉什福德得球后回敲，萨卡低射破门，比分来到3:0。上半场补时阶段，埃泽送出直塞，助攻萨卡将比分改写为4:0。这是法国队世界杯历史上丢球最多的一个半场。

7月18日，法国队球员姆巴佩（右）和队友巴尔科拉庆祝进球。新华社记者 张凤国 摄

易边再战，法国队连换四人，场上局面突变，姆巴佩迎来爆发。第48、第66分钟，奥利塞两次助攻姆巴佩破门，前者以7次助攻继续领跑本届赛事助攻榜。第54分钟，姆巴佩还助攻巴尔科拉打入一球。

进球大战还在继续。第87分钟，萨卡主罚点球完成“帽子戏法”，英格兰队5:3领先。虽然登贝莱在补时阶段为法国队再扳一分，但贝林厄姆在最后时刻的进球为英格兰队锁定胜局。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜英格兰获季军 创60年最佳战绩

记者 公兵、吴俊宽

本文转自：温州新闻网 66wz.com