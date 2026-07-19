新华网 2026-07-19 13:06:47

灾害发生前，在彭迪等人的努力下，崩塌核心区域的60余名群众被提前转移。

“在我前面的居民，他们跑出来了吗？”躺在医院病床上，彭迪依然挂念着。

今年34岁的彭迪是重庆市彭水县汉葭街道沙沱社区的一名网格员。17日早晨，她和同事进行日常巡查、入户走访时，了解到附近的山上有落石掉下来。她和同事迅速组织周边群众紧急撤离。撤离过程中，突发山体崩塌。

“我听到身后传来一声巨响，回头看到大块山体崩塌。之后我被山上的落石击倒，瞬间失去了意识。”18日，躺在病床上的彭迪眼含泪水，回忆起前一天山体崩塌的场景。

记者在彭水县山体崩塌现场看到，几块巨大的落石横亘江岸，大量泥沙、砖瓦被冲刷至乌江边。经地质专家现场勘测，本次崩塌体总体积约1.8万立方米，属于大型崩塌。灾害发生前，在彭迪等人的努力下，崩塌核心区域的60余名群众被提前转移。

这是7月17日拍摄的重庆彭水山体崩塌现场（无人机照片）。 新华社记者 黄伟 摄

彭水县汉葭街道居民冉仕芳告诉记者，听到撤离的消息后，她迅速下楼，和其他人一起转移至安全区域。在转移的路上，她看到自己居住的房子垮塌。所幸转移及时，没有被落石掩埋。

在彭水县人民医院，受伤群众得到及时救治。来自国家和重庆市紧急医学救援队的胸心外科、骨科、创伤外科等多学科专家，对重症伤员采取“一人一策一团队”加强救治，对轻伤员安排专人跟踪观察、对症治疗并开展心理疏导工作。撤离时腿部受伤的冉仕芳，躺在病床上，“医生每天要来检查六七遍，把我照顾得很好”。

灾害发生后，当地对受灾点位周边群众采取分散安置、酒店集中安置等方式转移风险区人员，目前已安全转移周边群众1100余名。记者在位于彭水县乌江东路的安置点看到，饮用水、方便食品等生活必需品完备，还有夏凉被、衣物等物资，医护人员24小时驻点值守，身着红马甲的志愿者也守候在这里，为安置群众提供生活服务、心理咨询等帮助。

彭迪被困的位置是在落石的缝隙间。她恢复意识后，眼前灰蒙蒙的，四肢难以动弹。“过了一段时间，我听见耳边有搬石头、呼喊、脚步的声音，眼前逐渐出现光亮。救援人员把我从落石中拉了出来，并送到医院。”彭迪说。

灾情发生后，应急、消防、公安等多方救援力量迅速赶到现场，全力开展搜救工作。彭水县应急管理局局长肖健康介绍，现场救援指挥部按照“救人为先”的原则，细化救援方案，采取“机械掘进+人工排查”相结合的方式，抢抓黄金救援期实施救援。

7月18日，救援人员在现场救援。新华社记者 王全超 摄

17日夜间至18日早上，彭水降下大暴雨，为救援工作增加了一定的难度。记者18日在现场看到，现场搜救工作仍在争分夺秒进行，多台挖机持续作业，救援人员同步采用生命探测仪、搜救犬、破拆工具等装备实施救援。

重庆市专业应急救援总队总队长万平介绍，救援工作第二日，现场指挥部进一步优化救援方案。降雨增加了地质灾害的风险，为防止次生灾害发生，救援队伍在外围适当位置全天候、不间断地利用边坡雷达、滚石雷达进行监测。同时，利用多架次无人机进行高低结合方式实施侦察搜救。下一步，现场指挥部将研究制定巨石移除方案，进一步进行深层搜救。

来 源：新华网

原标题： 重庆彭水山体崩塌救援现场见闻

记者赵佳乐、黄韬铭、周闻韬

本文转自：温州新闻网 66wz.com