新华网 2026-07-19 13:10:15

伊朗伊斯兰革命卫队在德黑兰时间18日凌晨发表声明说，两艘油轮在经过霍尔木兹海峡南部一处布雷区域时发生爆炸并引发大火。美军中央司令部随即发声，称伊方这一说法不实。

据媒体报道，上述油轮使用的是霍尔木兹海峡“南侧航线”，即靠近阿曼一侧的航线。美国鼓励船舶使用“南侧航线”，坚称该路线安全；伊朗则称该航线未获授权。

这是阿曼新闻部6月20日提供的霍尔木兹海峡资料图片。新华社发

霍尔木兹海峡是全球重要石油与天然气运输通道。澳大利亚广播公司17日援引航运分析师米歇尔·博克曼的话报道，美伊签署谅解备忘录后，海湾国家开始加大使用“南侧航线”。其间，船舶通常采用长时间关闭自动识别系统(AIS)的“暗航”方式。

然而，近期已有多艘选择“南侧航线”的船舶在霍尔木兹海峡遇袭。上周，一艘卡塔尔液化天然气运输船遇袭，机舱发生火情。这是美国和以色列2月28日对伊朗发动袭击以来，首次有卡塔尔液化天然气运输船遇袭。海湾阿拉伯国家合作委员会（海合会）秘书长布达维随后发表声明，谴责伊朗袭击卡塔尔船只并危及船员安全，称这一行为“构成了威胁地区安全与稳定的危险升级”。

近期航运数据显示，外界对“南侧航线”愈发失去信心。国际市场服务机构克普勒公司17日发布的数据显示，16日通过霍尔木兹海峡的船舶数量降至8艘，为近三周以来最低水平。其中，7艘选择经伊朗一侧航线。海事数据分析服务企业“迎风公司”也发布类似数据。

媒体和分析人士指出，美伊谅解备忘录措辞含糊，虽规定伊朗“尽最大努力作出安排”确保商船安全通行，却未明确具体执行方式，导致双方在海峡通航航线等问题上产生分歧。这些分歧背后，深层因素依然是围绕霍尔木兹海峡主导权的博弈。

伊朗希望通过控制海峡通行牵制美国，为后续谈判争取更多筹码，并维持自身与美国长期博弈的能力；美国则希望通过有限军事打击来获得海峡博弈的主动权，并建立军事威慑。

美军17日称，摧毁了位于伊朗港口恰赫巴哈尔一座“用于追踪并锁定途经霍尔木兹海峡商船”的监视塔。伊朗伊斯兰革命卫队则表示，仍然完全控制霍尔木兹海峡，只要美国继续侵略，就不会有石油或天然气通过该地区出口。

来 源：新华网

原标题： “油轮触雷爆炸”疑云背后 美伊在争什么

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com