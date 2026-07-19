新华网 2026-07-19 13:11:19

知情人士透露，特朗普媒体科技集团正洽谈向华尔街金融机构出售应用程序编程接口(API)，计划收取每月10万美元的费用，使这些机构比公众提前数毫秒获知美国总统特朗普等人在“真实社交”平台所发帖文。此举招致民主党人批评，称这将让特朗普家族受益。

知情人士透露，特朗普媒体科技集团正洽谈向华尔街金融机构出售应用程序编程接口(API)，计划收取每月10万美元的费用，使这些机构比公众提前数毫秒获知美国总统特朗普等人在“真实社交”平台所发帖文。此举招致民主党人批评，称这将让特朗普家族受益。

付费优先

“真实社交”为特朗普家族控股的特朗普媒体科技集团旗下资产。该平台16日宣布上述出售计划，旨在为目标客户提供其10个最具影响力账户帖文的最快访问权限，但未公布具体收费标准。英国《金融时报》17日援引消息人士说法报道，特朗普媒体科技集团在与名为“真实”API的新产品潜在买家洽谈时，报出了10万美元的月费。另据路透社报道，该公司还推介了一项折扣方案，若企业签约三年，月费可降至6万美元。

2018年7月27日，警察在美国纽约第五大道的特朗普大厦外警戒。新华社记者李木子摄

“真实”API预计8月正式发布，主要面向高频交易和算法交易机构。特朗普媒体科技集团临时首席执行官凯文·麦古恩称，出售近乎即时的总统发布的帖文访问权限将推进集团“自有资产货币化”战略。

特朗普在“真实社交”拥有约1290万粉丝，他在该平台所发帖文常常搅动市场。特朗普有时一天在该平台发帖100余条，而先前他所发有关伊朗战事、关税和美联储等话题的帖文多次引发金融市场震荡。

今年3月，特朗普经由“真实社交”宣布与伊朗谈判“富有成果”前15分钟，交易员在石油市场投入5亿美元的“赌注”。这篇帖文随后导致原油价格暴跌，并引发其他资产价格波动。

按路透社说法，“真实社交”上关注度最高的账户除特朗普本人，还包括他的长子小唐纳德·特朗普、次子埃里克·特朗普，以及丹·邦吉诺、肖恩·汉尼蒂等特朗普的知名支持者。

频遭质疑

这一“优先访问权”出售计划引发民主党人及其他批评人士质疑，认为特朗普及其家族有借此牟利之嫌。

5月1日，美国总统特朗普在首都华盛顿白宫南草坪接受媒体采访。新华社发（李源清摄）

俄勒冈州民主党籍联邦参议员罗恩·怀登表示，这将使特朗普家族在经济上受益，并“让华尔街交易员致富”。国会参议院银行委员会民主党议员伊丽莎白·沃伦称，这是“一个利用总统职位牟利、让华尔街致富、却无益于美国民众的恶劣计划”。

美国政府项目监督组织联邦道德规则专家迪伦·黑德勒-高德特说：“向华尔街出价最高者出售访问权限，这令人厌恶。他（特朗普）说的每一句话都有市场影响。”

《华盛顿邮报》报道，其他社交媒体平台也提供类似API服务，但“真实社交”情况特殊，因为其最具影响力的账号持有者既是大股东，又是现任美国总统。美国总统通常在就职前剥离可能导致利益冲突的资产。然而特朗普开启第二总统任期以来，不仅保留了在特朗普媒体科技集团所持股份，还大举投资加密货币和房地产。据统计，特朗普重返白宫后积累了巨额财富，去年收入超过22亿美元。

据美联社17日报道，白宫表示相关质疑应由特朗普媒体科技集团回应，但该公司暂未答复。特朗普家族企业特朗普集团则拒绝置评。特朗普本人此前多次否认借总统职位获取私利。白宫先前一再称，特朗普已将其企业置于其子管理的信托中，特朗普“只以美国公众的最大利益行事”，且“不存在任何利益冲突”。

来 源：新华网

原标题： 特朗普帖文“优先访问权”拟售每月10万美元

记者 刘曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com