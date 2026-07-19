从一场大会看AI产业发展新方向

新华网 2026-07-19 13:55:33

7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。

7月17日至20日，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行。

展览面积突破10万平方米，展出3000余项展品，策划140余场论坛……本届大会展览规模、会议规格再上新台阶。

世界人工智能大会是观察AI产业发展趋势的风向标。与往年行业比拼大模型参数、聚焦技术展示不同，本届大会传递出诸多技术突破和产业应用新信号。

7月18日，观众在上海世博展览馆参观体验。新华网记者 郑伟 摄

AI从问答工具进阶为自主执行的数字伙伴

往年，大模型对话能力是各大厂商展示的核心看点。而今年，AI智能体成为全场主角。

AI智能体耳机、AI智能体手机、AI办公智能体、AI智能体原生操作系统……多家企业推出的智能体产品让AI从“能说”向“会干”跃迁，从工具变成智能伙伴，赋能千行百业和日常生活。

记者体验了关注度颇高的首款AI智能体手机，只需一句话就能让AI跨应用执行订酒店、买车票、路线规划等任务。有用户体验后感叹，“好像手机里面住了一个人似的”。

厂商在2026世界人工智能大会展示AI智能体手机。新华网发

图灵奖得主理查德·萨顿在会上提出，AI正从“人类数据时代”进入“经验时代”，背后的驱动力正是来自智能体与世界的第一视角互动，通过行为、观察和奖励自我进化。

当下，“单人+AI智能体”的“一人公司”（OPC）创业模式点燃了年轻人的创业梦想。“这款AI戒指能全天候录音，主动记录一个人一天的状态，只有5克重。”本届大会首次设立OPC专属展示区，一家专做可穿戴Agent助手的展商告诉记者，他们已获多轮融资，新品预计8月发布，展会为其提供了难得的获客和宣介形象的机会。

国家信息中心副主任盛磊表示，伴随智能原生而来的是Token（词元）经济的衍生。工业经济看千瓦时，互联网经济看流量、看比特，到了智能经济时代，Token正在成为衡量AI实际生产力的重要标尺。

具身智能、人形机器人迈入规模化商用拐点

物理AI是本届大会最热门看点之一。大会将具身智能列为核心板块，200多家企业同台竞技。

与往届以表演为主的展示逻辑不同，今年的展示转向全场景闭环。记者在展馆看到，现场摆放的工业机器人、陪护机器人、特种巡检机器人等大多都在开展动态实操展示，比如柔性机械臂完成汽车精密零部件装配、人形机器人自主完成物流分拣、服务机器人实现居家陪护。

它石智航将环形流水线搬到展会现场，生动呈现了具身智能如何进入复杂工业流程。“现场高度还原了工厂真实作业环境，展示A1线束智能机器人解决方案中的取线、布线、插接及旋转流水线等成熟功能。”工作人员说，所有作业场景对应真实落地工序，目前这套方案已在国内汽车线束企业实现规模化部署。

机器人进入环形流水线开展复杂工业流程作业。新华网记者 冉晓宁 摄

清华大学计算机科学与技术系教授孙富春表示，人工智能正在迎来关键转折点——从处理数据的“软件智能”，转向能感知、操作并存在于物理世界的“硬件智能”。

物理AI商业化放量时代正在到来。数据显示，1—5月，我国工业企业购进的具身智能机器人总金额同比增长2.3倍，全年人形机器人整机产量有望突破10万台。

“目前，我们正会同各方深入实施‘模数共振’‘人形机器人与具身智能实景实训’等专项行动，进一步挖掘高价值应用场景。”工信部科技司副司长甘小斌在7日举行的大会新闻发布会上透露。

摒弃参数内卷，普惠AI下沉千行百业

本届大会折射出一个鲜明的变化，行业不再比拼参数，产业落地效果成为衡量AI技术价值的核心标尺。

从展区布局来看，智算、具身两大赛道各汇聚超200家企业，数十家龙头链主、央国企及头部外企携生态伙伴共同参展，集中展示人工智能赋能千行百业的前沿实践。从AI视觉质检、AI辅助诊断、AI影视制作新范式，到低碳节能AI调度系统，一个个覆盖AI全产业落地的场景，生动呈现了横跨一二三产业的智能解决方案展示矩阵。

厂商在2026世界人工智能大会展示AI感知与智能材料交互成果。新华网记者 冉晓宁 摄

“给它一张静态照片，它还你一个能实时说话、实时聆听、实时反应的虚拟人。不是预渲染，不是录播，是每一帧都在线生成。”虎牙公司CEO黄俊洪以AI在游戏娱乐场景中的应用为例介绍说，实时多模态数字人VAM已在虎牙平台落地多个核心场景，比如基于AI实时生成的唱跳互动，不用固定模板，换装不黑屏，真人主播的数字分身或数字助手，帮助主播接弹幕、带气氛等。

“如今市场更看重AI能否为企业降本增效，能否为民生提供便利。”一位专业观众告诉记者，展台上炫技的演示少了，大家都在拼落地、讲实效。

在系列专业论坛中，聚焦工业、医疗、交通、消费等垂直行业解决方案的产业发展论坛今年关注度颇高。华为、中国电信、西门子等中外企业纷纷举办论坛，推广人工智能赋能产业发展的实践案例。此外，大会期间同步发布的《中国智？惠世界（2026）》案例集，收录10个中国AI技术惠及全球的实践案例，涉及农业、工业、能源、科研等领域，展现了我国对全球人工智能发展作出的贡献。

本届大会不仅是专业人士的聚会，也是一场面向普通市民的AI体验盛会。与馆内相呼应的是覆盖全城的6条城市漫步主题路线，AI赋能成果从展厅走向街区。沿着城市路网一路打卡体验AI应用，仿佛把人带入“未来生活”。

商汤科技董事长兼首席执行官徐立表示，AI拓展的边界将带来大量新的职业、公司的形态、组织的形态。“AI走向大众，不是替代人，而是实现能力的增强。”

智能体重构人机协作模式，具身智能打通虚实世界壁垒，产业应用扎根实体经济，一个人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济时代正在到来。

来 源：新华网

原标题： 从一场大会看AI产业发展新方向

记者 冉晓宁 凌纪伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com