三组数据看外汇市场运行之稳

人民日报海外版 2026-07-19 13:56:47

今年以来，国际金融市场波动增加，中国外汇市场运行情况如何？下半年外汇市场走势怎么看？

今年以来，国际金融市场波动增加，中国外汇市场运行情况如何？下半年外汇市场走势怎么看？7月17日，国新办举行新闻发布会，国家外汇管理局有关负责人在会上介绍有关情况。记者从相关解答中梳理了3组数据，透过这些数据来看上半年中国外汇市场运行之稳。

9.2万亿美元

涉外收支规模创新高

谈及上半年外汇市场运行情况，国家外汇管理局新闻发言人、副局长李斌介绍，今年以来，国家外汇局持续深化外汇领域改革开放，加大跨境贸易投资便利化政策供给，强化外汇市场监管，有效应对外部冲击挑战，助力涉外经济健康发展。总体看，上半年我国外汇市场运行平稳、交易活跃、更加稳健。

其中，涉外收支规模创新高是突出亮点。数据显示，上半年，银行代客涉外收入和支出合计9.2万亿美元，同比增长21%，规模为历史同期新高。其中，人民币在跨境收支中的比重为52.9%，较2025年全年提高1.3个百分点。“这些数据显示，我国涉外经济保持良好发展势头，跨境贸易和投资更加活跃。”李斌说。

李斌分析，上半年，我国货物贸易进出口总额超过25万亿元，同比增长16.9%，这是跨境收支增长的重要推动因素。同时，外贸结构持续优化，集成电路、“新三样”产品出口对总出口增长贡献接近五成，为全球供给了更高质量的产品。

“我国外贸稳规模、优结构成效明显，将支持外汇市场交易保持活跃。”李斌表示，展望未来，科技发展为全球外贸注入新动能，全球制造业采购经理指数（PMI）已连续11个月位于荣枯线上方，6月国内制造业PMI环比也出现上升，有利于带动我国出口和进口协调发展。

2472亿美元

跨境资金呈现净流入

从跨境资金流动看，上半年，企业、个人等非银行部门跨境资金净流入2472亿美元。

李斌介绍，看月度变化，1—2月，企业在春节前集中收款，跨境资金净流入处于较高规模；3月，国际金融市场波动加大，我国跨境资金出现小幅净流出，随后重回净流入，6月以来净流入规模放缓。“分项目看，上半年，货物贸易项下资金净流入同比继续增加，外资对我国投资总体回升，服务贸易收入增长加快、服务贸易收支逆差收窄，境内主体对外投资总体保持增长。”李斌说。

国际收支数据显示，前5个月外资来华各类投资净增加约1600亿美元，明显好于去年同期。“这里面，既包括直接投资、证券投资，也包括我国吸收的境外存款和贷款。”国家外汇管理局新闻发言人、国际收支司负责人赵玉超说，从直接投资看，前5个月外商来华股权投资净增加500多亿美元。其中，新增资本金保持稳定，外资企业在境内的收益再投资同比增长35%。

赵玉超表示，从资金流向看，我国吸引外资结构持续向新向优。国家外汇局跨境收支数据显示，上半年，高技术服务业和高技术制造业外资流入规模同比增长61%，占总体资本金流入的36%，比去年同期的占比提高了11个百分点。这说明，近年来外商来华投资从看重“中国制造”的成本和规模优势，逐步向共同参与“中国创造”转变。

“外商来华投资有望延续向好态势。”赵玉超说，国家外汇局将会同相关部门系统谋划外资投资领域改革，有序提升跨境投融资便利化水平，构建与高水平开放和高质量发展相适应，管理科学、规则简洁、操作便利、导向明确的制度框架，进一步便利全球资本投资中国，持续推动更多外资开展长期价值投资。

1.4万亿美元

市场自身韧性在增强

当前，外部环境复杂多变，外汇市场能否有效应对外部冲击？

根据国家外汇局数据，上半年，企业利用外汇衍生品管理汇率风险的签约规模接近1.4万亿美元，同比增长40%；企业外汇交易利用衍生品套期保值的比例达到35.3%，比2025年提高了5.3个百分点。李斌分析，近年来人民币汇率市场化形成机制不断完善，外汇市场交易主体更加广泛多元，自主调节能力提升。企业在跨境交易中更多使用人民币和外汇衍生品管理汇率风险，近年来货物贸易项下人民币计价和结算占比总体持续上升。“这反映出我国外汇市场自身韧性在不断增强，为应对外部冲击提供有力保障。”李斌说。

聚焦企业汇率避险需求，相关政策供给和服务不断完善。李斌介绍，近年来人民币汇率双向浮动增强，企业更需要坚持汇率风险中性理念，聚焦主业，主动采取措施管理汇率风险，尽可能降低汇率波动对主营业务和企业财务的影响。国家外汇局会同相关部门及金融机构，通过编写指引、专题培训、调研座谈、上门辅导等多种方式，持续开展宣传，重点引导企业关注市场环境变化，提升避险意识。

“企业对银行的外汇套保业务有一个熟悉的过程，银行也需要掌握每家企业外汇业务情况和避险需求。”李斌说，为打通银企之间的信息通道，国家外汇局建立并不断完善涉外企业信息库，目前已将29万家外贸企业纳入服务清单，并与银行做好这些信息共享，帮助银行依托企业信息库提供精准高效服务。

李斌表示，今年以来，面对外部冲击，我国外汇市场运行稳健，充分说明内部因素对外汇市场走势起决定性作用。接下来，多方面积极因素将继续支持我国外汇市场保持平稳运行。“我们将加强跨境资金流动监测，持续提升外汇市场韧性和活力，不断完善宏观审慎管理和预期管理，维护外汇市场平稳运行。”李斌说。

来 源：人民日报海外版

原标题： 三组数据看外汇市场运行之稳

记者 邱海峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com