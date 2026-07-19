新华网 2026-07-19 13:57:33

委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯17日说，委内瑞拉已从其在国际货币基金组织(IMF)的储备档头寸中提取3.46亿美元，用于地震灾区重建。

委内瑞拉代总统德尔西·罗德里格斯17日说，委内瑞拉已从其在国际货币基金组织(IMF)的储备档头寸中提取3.46亿美元，用于地震灾区重建。

这是7月3日在委内瑞拉拉瓜伊拉州卡拉巴耶达拍摄的地震灾区景象。新华社记者朱雨博摄

国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃在社交媒体发文，证实相关资金已经提取。她说，国际货币基金组织同有关方面合作，“帮助委内瑞拉动用其在该组织的自有资源”，以满足紧迫的人道主义需求。

格奥尔基耶娃表示，这笔资金取自委内瑞拉的储备档头寸。

国际货币基金组织成员国须按照有关规定，向该组织交纳一定份额，份额的25%用外汇缴纳，称储备档头寸或储备档贷款。储备档头寸部分，成员国如有所需，可以提取。

委内瑞拉全国代表大会主席豪尔赫·罗德里格斯17日在社交媒体发文说，该国6月24日发生的两次强震已造成5069人死亡、16740人受伤。委官方最新统计数据显示，自强震发生以来，已记录到1331次余震。

据法新社报道，地震还造成约2万人流离失所。眼下，这些灾民居住在临时安置点，一些安置点存在供水不足、卫生条件较差等问题。

来 源：新华网

原标题： 委内瑞拉从IMF提取3.46亿美元用于震后重建

记者 高冰冰

本文转自：温州新闻网 66wz.com