墨西哥总统将赴美观看世界杯决赛
墨西哥总统辛鲍姆17日说，她将前往美国观看19日举行的美加墨世界杯决赛。加拿大总理卡尼也将到场观赛。
墨西哥媒体报道，为能观赛，辛鲍姆已调整国内行程，并计划于20日从美国返回墨西哥。
2月23日，在墨西哥首都墨西哥城，墨西哥总统辛鲍姆出席新闻发布会。新华社发（弗朗西斯科·卡涅多摄）
尽管墨西哥是本届世界杯的联合主办国之一，但辛鲍姆此前并未现场观看在墨西哥举行的比赛。她曾婉拒6月11日在该国首都墨西哥城举行的揭幕战，并将门票转赠给一名土著女运动员。
德新社援引辛鲍姆的话报道，观看决赛的邀请由美国总统特朗普直接发出。由于在移民、毒品走私、贸易等方面存在摩擦，墨西哥与美国近来关系面临考验。不过，墨政府没有透露辛鲍姆此次赴美会否与特朗普举行双边会晤。
本届世界杯决赛将在美国新泽西体育场打响，由西班牙队对阵阿根廷队。西班牙方面包括国王在内的多名重要人物将赴美观赛，但特朗普的政治盟友、阿根廷总统米莱却将“按惯例”不到现场观赛，而是在总统官邸观看。
国际足联此前宣布，将在本场比赛中场休息期间安排一场表演。这将是世界杯历史上的首次中场表演，演出时长为11分钟。
来 源：新华网
记者 乔颖
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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