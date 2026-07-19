瓯海后程发力 鏖战擒下乐清

温州新闻网 2026-07-19 21:24:00

温州网7月19日讯（记者 诸葛之伊）今晚，2026浙BA温州市预选赛B组比赛的赛场上迎来了乐清队与瓯海队的交锋。瓯海队经过四节鏖战，最终以68:58击败乐清队，将这场来之不易的胜利收入囊中。

比赛一开始，乐清队暴露出了较为明显的失误隐患，多次被对手直接转化为反击得分。瓯海队则展现出极强的战机把握能力，利用对手的失误迅速建立起多点开花的攻势，章卓然、柯家乐、李亚男等人均有稳定得分入账，持续对乐清队的防线施加压力。随着首节末段瓯海队刘沿辰在外线一记关键三分球，瓯海队成功在首节结束时以21:11将分差扩大到两位数。

进入第二节，场上局势开始逆转。调整后的乐清队在陈品睿和余俊豪的带领下强势反扑，将比分扳成21平。反观瓯海队则陷入严重得分荒，开场6分多钟后才依靠罚球艰难拿下本节首分。半场战罢，乐清队以27:26完成反超。

易边再战，乐清队一度握有5分的领先，但林人杰、黄威接连被对手抓住失误。瓯海队刘沿辰趁势迎来爆发，他先是接章卓然助攻打进制胜两分，随后外线接郑直传球飙中三分，紧接着再度完成抢断并快攻反击得手，在极短时间内里连拿7分。随着节末哨音响起，瓯海队以49:44再度夺回主动权，带着5分优势进入末节决战。

进入末节决战，手握5分领先优势的瓯海队没有再给对手机会。面对乐清队的反扑，瓯海队在攻防两端稳扎稳打，不仅通过强硬的防守切断了乐清队的追分势头，还在关键进攻中屡屡得手，成功将领先优势保持到了全场比赛结束。最终，瓯海队以68:58击败乐清队。

随着瓯海队的胜利，B组出线的悬念被留到了最后一轮。7月25日，士气大振的瓯海队将迎战洞头队，只要全力拿下对手，便能将出线主动权死死握在手中；而遭遇首败的乐清队则退无可退，他们必须在7月26日的压轴大战中，死磕目前4战全胜的鹿城队。B组出线席位究竟花落谁家，悬念将保留到小组赛的最后一秒。

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