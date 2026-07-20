瑞安文化“新三样”何以乘风踏浪

温州日报 2026-07-20 08:39:05

瑞安不断探索AI时代新生态，推动文化“新三样”提质扩容、集群出海，在全球数字文化蓝海中乘风踏浪。

温州网讯 日前，瑞安举行文化“新三样”项目发布与推介活动，现场集中发布了12部AI精品视听作品，推出“嗨番漫剧”出海平台，数字文化客厅同步亮相，全域数字文化新生态加速成型……在全市文化“新三样”高质量发展版图上，“瑞安出品”影响力范围不断拓宽，“朋友圈”持续扩大。

从“内容出海”向“文化深耕”升级，从“更快出海”到“更厚出海”转变，瑞安不断探索AI时代新生态，推动文化“新三样”提质扩容、集群出海，在全球数字文化蓝海中乘风踏浪。

要流量，更要质量

网文、网剧、网游不再是简单的娱乐产品，而是承载文化内核的数字载体。这句话道出了数字时代下文化“新三样”的新使命。

文化“新三样”不只是数字风口，更是文化标杆，要流量，更要质量。如何走好这条发展之道？今年以来，瑞安市聚焦“内容孵化—平台提能—出海支撑—要素保障”全链条，持续健全“1+4+5”数字文化产业发展体系，构建多元协同、开放共生的产业新格局。

硕果累累，百花齐放。数据显示，今年上半年，瑞安规上文化新业态企业累计营收已达到去年全年营收的154%。其中，孵化制作短剧超200部，《瑞安一家人》入选“跟着微短剧游浙江”优秀片单，AIGC双创中心已出品《后宫谋》《莽山谜踪》等微短剧百余部，形成良好的精品创作矩阵。

如果将瑞安的圣井山以漫剧形象向海外推介，将会开启一段怎样的奇幻之旅？温州漫界动漫科技有限公司现场推介了“嗨番漫剧”（英文Hifun）出海发行平台及漫剧《问道圣井 梦启千年》。作为深耕动漫20余年的上海瑛麒动漫科技有限公司的子公司，“漫界动漫”依托AI技术、正版IP储备与全球化发行体系，将这一本土全新的数字文化出海项目，打造成AI时代文化出海的全新引擎。

“我们拥有支撑平台快速出海、长效发展的流量、IP、生态三大核心壁垒。”“漫界动漫”产品总监徐亦飞说，公司在全球拥有2000万以上月活用户的庞大流量基本盘，并储备20000+正版优质漫画IP，构建起独家内容护城河，解决优质内容稀缺问题，同时搭建了创作者、平台、用户三位一体的良性闭环生态，以AI漫剧为全新载体，转化中华优秀传统文化与温州本土特色文化，用全球年轻人喜闻乐见的方式，打破地域与语言壁垒，实现跨文化情感共鸣。

如何更有“瑞安味”？

瑞安籍青年导演张旭煜曾带着作品《鱼刺》，获得第26届上海国际电影节亚洲新人单元最佳编剧奖、第18届FIRST青年电影展最佳演员奖。而他这次推介的新作《春风似剪刀》，依然是院线作品。

在网潮汹涌中，为何依然坚守经典？记者的问话，早已在张旭煜的意料之中：“我想让创作更温州、更瑞安。”他说，首作《鱼刺》获得较高评价，讲的正是家乡的故事，但是网友的一句评论“还不够温州”引起他的反思：如何更温州？而此时，他正在对《春风似剪刀》作剧本修改。“《阿嬷》里的潮汕话丝毫没有造成观影障碍，反而让情感升温，我为何不试试瑞安话、温州话呢？！”口碑票房双丰收的潮汕温情黑马作品《给阿嬷的情书》，为张旭煜带来了修改灵感，也激起了他的创作内省。

从瑞安成长到上海求学赴海外深造，最后带着创作热情和家乡情回归，90后张旭煜有了对家乡重新认识和理解的理性思考空间，也更有坚守经典的底气。“别看我拍的还是院线电影，其实我也积极拥抱数字浪潮。”张旭煜“剧透”称，对网剧等新的视听作品，他也认真学习过，尤其是一些AI技术手段，会积极拥抱并取长补短，比如，涉及危险动作或特效、预演，会考虑AI技术支持，以降低成本。但在他心中，作品传递的情感是AI无法替代的，始终弥足珍贵。

如何更温州？这是温州文化“新三样”赛道的共同追求方向，也是瑞安积极探索数字文化创新路径的指引。去年，由瑞安市大数据管理中心牵头共同举办了“传城？创未来”全国非遗AI创意传播大赛、瑞安文化传播AI大赛、“小马过河杯”AIGC寓言创作大赛，生动呈现瑞安数字文化创作的多元活力以及浓浓“瑞安味”。

讲好讲响家乡故事

产业成熟与模式创新，成为瑞安文化“新三样”持续出圈的坚实支撑，新技术、新模式不断助力“瑞安故事”海外传播。

讲好家乡故事，需要精品内容孵化。此次活动发布了温州网络文学村2026年创作训练营的全新蓝图：开设4期训练营，分编剧、AIGC两大定制小班，帮助更多创作者借助新技术产出优质内容。

瑞安市平阳坑镇东源村，不仅拥有得天独厚的木活字印刷非遗文化与山水生态，还成了一片创作沃土。这里聚焦“网文—短剧—出海”全链路孵化，首创“以训带创、边训边产”模式，打造“作家池+项目池”联动的创作训练营，创新组建青创新势力联盟，推行“异地创作、瑞安转化”的飞地新模式。首期38名学员孵化项目44个，签约作品36部；精品网剧《无间罪》登顶爱奇艺同档期榜首，《暗潮涌动》上线一周播放量破5亿。

“抱团出海”，才能把家乡故事讲得更响亮。瑞安筑强平台载体，持续放大产业集聚效应。以东新科创园为核心承载区，依托人工智能产业园融合打造数智文创园，同步建设数字文化会客厅。同时，搭建瑞安数字文化资产交易服务平台，构建“版权登记—作品存证—成果展示—交易转化”全链条服务体系，实现版权服务一网通办、创意作品一网通览，推动瑞安数字文化资产管理走向数字化、规范化、便民化。此外，该平台支持创作者自主上传作品，经官方公示后实现全网可检索，并提供从授权、转让到质押、估值的全流程服务，让版权流转更顺畅。

拓宽出海通道，推动文化“新三样”破浪前行。活动当天，瑞安正式启动数字文化生态“创—研—制—发”全链路仪式。未来，将加速数字内容从创意策源到全球分发的全链路贯通，以“AI瑞安·剧有戏”为核心品牌，依托温州网络文学村构建“剧本即资产、创作即孵化”的开放式生态，链接全国创作者，借力头部企业打造漫剧出海基地，形成“创作—孵化—制作—发行—出海”全链条闭环，让温州文化从符号展示走向价值共鸣，从而推动文化出海走深走实。

来 源：温州日报

原标题： 从“内容出海”向“文化深耕”升级，从“更快出海”到“更厚出海”转变

瑞安文化“新三样”何以乘风踏浪

记者 缪小霞 通讯员 丁勇

本文转自：温州新闻网 66wz.com