今年1-6月乐清启动低效工业用地再开发1011.28亩

温州日报 2026-07-20 08:39:05

近日，乐清市城南街道宁康西路老旧工业区混合改造项目正式进场拆除。

温州网讯 近日，乐清市城南街道宁康西路老旧工业区混合改造项目正式进场拆除。随着挖掘机长臂不断挥动，多幢建于上世纪八九十年代的老旧厂房接连倒地。本次先行拆除的约3亩工业地块，将率先探索老旧工业区“混合改造”模式，助力乐清“工业空间倍增计划”提速落地。

该地块上的老厂房已历经20余年风雨，建筑形象与城市反差明显，土地利用率不高，还存在安全隐患，改造迫在眉睫。长期以来，城市用地规划实行严格的工业与商业功能分区，单一用地性质限制了空间的综合利用。“混合改造”模式的引入，恰好打破了这道“壁垒”。根据规划，涉及3家企业的1号地块1期工程改造后，将以“底层商业配套+楼上研发办公”的立体化功能布局，形成产业一体化生态闭环。地块容积率从原来的1.2提升至3.5，土地效益成倍增长。

首批企业之一温州圣恩智能科技有限公司负责人张理生对项目前景充满信心。他说，企业将获得1.4万平方米的建筑面积，比原来翻了4倍，“项目不仅新增了园区内部运输道路，还同步规划地下空间，既可以做仓储、大型设备车间，也能灵活改成商业配套辅助用房，实用性很强。”

这场蝶变并非孤例。早在2022年北白象作为乐清工业重镇就已率先开启改造计划，秉持工业上楼建设理念，破解发展空间难题，让产业空间从“存量”变“增量”。在北白象西漳工业区，通过容积率不设上限、技术共享等政策红利，最大限度提高土地利用率，改造后园区平均容积率可达3.0以上，新增建筑面积36万平方米。目前，一期区块150亩内19家企业启动改造提升。其中浙南紧固件产业园8.04万平方米厂房完成验收，总共招引入驻企业47家，已全部投产。

土地“重生”的故事还在乐清多地上演：淡溪镇第二工业区老旧厂房改造工程，创新推行“村村联建”（村社联建）模式，改造后每年将为村集体带来稳定的租金收益；乐清经济开发区内，浙江清和智能科技有限公司率温州之先转让新增改造厂房，引入3家上下游优质企业，预计年产值增加2000万元以上；柳市东风工业区改造实践，入选首批国家自然资源节约集约典型案例。

宁康西路、北白象、柳市等曾见证乐清工业经济的发展历程。如今，随着城市变迁、产业升级，这条老路正以一场“空间革命”，把土地存量转化为发展增量。此次启动的宁康西路老旧工业区混合改造项目，总用地面积约65亩，规划建设6栋现代化产业综合楼，预计可新增工业空间16万平方米、商业空间6万平方米。

今年以来，乐清围绕“做强工业经济，在工业强市上实现新跃升”目标，积极探索推进“工业空间倍增计划”，1-6月，启动低效工业用地再开发1011.28亩、拆除面积433.82亩、开工建设面积49.5万平方米。

来 源：温州日报

原标题： 让产业空间从“存量”变“增量”

今年1-6月，乐清启动低效工业用地再开发1011.28亩

乐清融媒记者 吴秋秋 通讯员 陈妮雅

本文转自：温州新闻网 66wz.com