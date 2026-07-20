温州日报 2026-07-20 08:39:05

一路观察发现，越来越多市民在吸烟后都会主动将烟头投入垃圾桶或灭烟设施，“烟头不落地”正逐渐成为一种文明自觉。

龙霞夜市地面干净整洁、无烟头。 庄越 摄

温州网讯 一枚烟头，不过寸许，却关系着城市环境是否整洁，也折射着市民的文明素养。如今，公共场所随手丢弃烟头的现象是否有所减少？吸烟者是否能够自觉将烟头投入垃圾桶或灭烟设施？

7月14日，记者分别来到瓯海万象城周边万象街和龙霞夜市实地走访。一路观察发现，越来越多市民在吸烟后都会主动将烟头投入垃圾桶或灭烟设施，“烟头不落地”正逐渐成为一种文明自觉。

瓯海万象城周边>>>

烟头有“归宿” 街区更清爽

7月14日上午10时许，记者来到瓯海万象城周边万象街。

虽然是工作日上午，街区内仍有不少市民往来，有人购物、有人取餐，也有沿街商户陆续开门营业。记者沿着商业街一路走访看到，人行道干净整洁，路面鲜见烟头，整体环境较为清爽。

沿街垃圾桶旁普遍设置了灭烟设施。

10时18分，一名身着黑色上衣的男士站在灭烟设施旁吸烟。抽完最后一口后，他熟练地将烟头按灭，投入灭烟处，随后转身离开。

几分钟后，两位市民边走边聊天，其中一人抽完烟后，并没有继续前行，而是折返回身后的垃圾桶，将烟头投入桶内后，再与同伴一起离开。

一路观察下来，记者发现，大多数吸烟者都会主动寻找垃圾桶或灭烟设施处理烟头，即使距离稍远，也愿意多走几步，没有发现边走边吸、随手丢弃烟头等现象。

“现在环境越来越好了，大家也更注意了。”附近商户陈先生告诉记者，以前店门口偶尔还能看到烟头，如今这样的情况明显少了，大家都会自觉维护环境，日常保洁也轻松了不少。

不过，记者走访中也发现，在个别绿化带边缘仍有零星烟头，与周边整洁的环境形成反差。虽然数量不多，却也说明文明习惯仍需不断巩固。

龙霞夜市>>>

烟火气更浓 文明味也足

当晚7时许，记者来到龙霞夜市。

夜幕降临，夜市渐渐热闹起来。各类小吃摊香气四溢，市民、游客穿梭其间，公共餐饮区内，不少人围坐在一起品尝美食，整个夜市洋溢着浓浓的烟火气。

记者沿着夜市一路走访看到，路面整体保持整洁，鲜见烟头散落。夜市门口，一些吸烟市民会主动避开人员较为集中的公共餐饮区，在周边空旷处停留，吸完烟后再将烟头投入垃圾桶，没有边走边吸、随手丢弃的现象。

19时12分，一位刚买完饮料的市民站在夜市入口附近吸烟。几分钟后，他将烟头熄灭，走到一旁的垃圾桶前投入桶内，随后继续逛夜市。

19时20分，一位骑电动车经过夜市外围的市民停下车吸烟。抽完烟后，他将烟头投入垃圾桶，随后走进夜市，在公共餐饮区与朋友会合用餐。

记者在现场观察近30分钟发现，大多数吸烟者都能主动将烟头投入垃圾桶，边走边吸、随手丢弃烟头的现象较少。即便夜市人流不断增加，路面依然保持着较好的卫生状况。

夜市经营户胡女士告诉记者：“现在很多顾客抽完烟都会主动找垃圾桶，有的人还会顺手把手里的纸巾、饮料杯一起扔掉。环境干净了，大家坐着吃东西也更舒心。”

不过，记者也留意到，夜市摊位周边和个别角落仍能看到零星烟头。虽然数量不多，却与整洁的环境形成反差，也增加了保洁人员的清扫负担。

记者手记>>>

一枚烟头的“落点”

有人说，判断一座城市是否整洁，不妨低头看看脚下。一枚烟头虽小，却最容易成为公共环境中的“小瑕疵”。

两处观察点走访下来，记者看到，越来越多吸烟者愿意多走几步，将烟头投入垃圾桶或灭烟设施。这样的举动没有人提醒，也不会引来掌声，却让街巷少了一处污渍，让公共空间多了一分整洁。

当然，在现场观察中，零星烟头依然存在。这提醒我们，良好环境的形成，既离不开环卫人员的辛勤付出，也离不开每一位市民的共同维护。对于吸烟者而言，把烟头投入垃圾桶，不过是举手之劳；对于城市而言，却是守护环境整洁的重要一环。

城市文明，往往就体现在这些细微之处。烟头有没有落地，看似只是一个小动作，却体现着对公共环境的尊重。当越来越多的人愿意让烟头“有处可去”，城市文明也将在一个个不起眼的细节中不断积累、悄然生长。

来 源：温州日报

原标题： 烟头不落地 举手见文明

记者走访商圈、夜市，记录城市环境中的文明细节

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com