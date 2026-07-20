早市助农夜市便民 龙湾“分摊自治”让老街焕新

温州日报 2026-07-20 08:39:05

早晚高峰不再“打结”，深夜喧闹有了“分寸”。近日，龙湾区寺前街历史文化街区周边悄然换装：曾经困扰居民的占道摊点、油烟噪声大幅减少，取而代之的是定时定点、整洁有序的早市与夜市。

温州网讯 早晚高峰不再“打结”，深夜喧闹有了“分寸”。近日，龙湾区寺前街历史文化街区周边悄然换装：曾经困扰居民的占道摊点、油烟噪声大幅减少，取而代之的是定时定点、整洁有序的早市与夜市。这一变化，源于龙湾区综合行政执法局永中执法中队试行的“分摊自治”模式——以“需求分类、设摊分流、功能分区”为路径，推动历史文化街区周边治理从“管得住”向“管得好”迈进。

寺前街人流密集，又紧邻镇北农贸市场，流动设摊、市容杂乱、风貌受损曾是“老大难”。“以往夏季噪声油烟投诉集中，我们逐条分析后意识到，就事论事只能应付‘一件事’，必须系统治理占道扰民‘一类事’。”永中执法中队相关负责人介绍，中队把投诉件变成“治理清单”，以噪声管控、油烟整治、占道治理为突破口，一线听取经营户与居民诉求，实现靶向破题。

结合“疏堵结合、风貌相融”原则，闲置资源被激活，摊贩有了“新家”。寺前街1号停车场外围闲置区域划定临时疏导点，引导夜市小吃摊集中经营，目前已累计安置摊贩20家，避免了沿街摆卖破坏老街景观。针对农户售卖需求，镇北农贸市场内专门设置“农产品爱心摊位”，累计引导涉农摊贩30家进场。永中执法中队相关负责人说：“通过设摊分流，既保留了便民‘烟火气’，也腾出了清爽的公共空间。”

为了让新秩序立得住，执法队探索“早市+晚市”分时分区管理：每日6时至18时，在农贸市场周边设置早市，主打地产蔬菜等农产品销售，服务助农需求；20时至24时开放夜市，小吃摊集中规范经营。配合日常巡查与前置普法，逐步形成“疏导提质、规范巩固、整治兜底”的闭环。目前，管理期间累计出动巡查60人次，规范处置占道经营35余起，开展面对面普法宣传50余次，多数经营者在讲解提醒中主动配合，经营行为趋于规范。

来 源：温州日报

原标题： 早市助农 夜市便民

龙湾“分摊自治”让老街焕新

记者 陈圆圆 通讯员 陈小雁

本文转自：温州新闻网 66wz.com