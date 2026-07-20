温州日报 2026-07-20 08:39:06

7月18日，温州市鹿城区，35位小选手依次登台，用清澈真挚的声音讲述着一个个古老而地道的浙江民间传说故事。第九届“少年非遗说”浙江传说故事讲述大赛瓯江山水诗路赛区半决赛在此精彩呈现。

温州网讯 “大家好，我今天讲述的故事是温州灯盏糕……”7月18日，温州市鹿城区，35位小选手依次登台，用清澈真挚的声音讲述着一个个古老而地道的浙江民间传说故事。第九届“少年非遗说”浙江传说故事讲述大赛瓯江山水诗路赛区半决赛在此精彩呈现。

本届大赛由浙江省文化广电和旅游厅指导，浙江省非物质文化遗产保护中心、浙江省非物质文化遗产馆主办。自今年3月启动报名以来，全省各地积极响应，据不完全统计，初选参与人数高达33000余人，创下历年之最。经过层层海选，35位优秀小故事员脱颖而出，站上半决赛舞台。

比赛现场，选手们精神饱满、自信从容。从鹿城江心屿“樟抱榕”传说、五马街由来的掌故，到瓯江畔的动人故事、江南水乡的奇闻轶事——少年们用稚嫩却充满力量的声音，让沉睡在岁月里的非遗故事焕发出崭新的时代光彩。一位小选手讲完温州灯盏糕的故事后，台下掌声热烈，有家长低声感慨：“原来我们身边的小吃背后还有这么有趣的传说。”

选手们倾情演绎后，评委代表从故事内容、语言表达、舞台表现等多个维度作专业点评，字字箴言让在场选手和家长受益匪浅。

经过评审，12名选手脱颖而出，成功晋级8月底在杭州余杭区举办的全省总决赛；其余23名选手荣获“最佳表现奖”。值得一提的是，晋级选手手中的晋级牌大有来头——由非遗传承人张月明亲手拓印的木版年画。这不仅是一份荣誉标志，更是一份承载着非遗匠心的珍贵文化礼物。

“非遗传承，始于少年，终于坚守。”活动主办方表示，希望每一位登台的选手都能以此为起点，继续深耕传统文化、讲好家乡故事，做非遗的传承者、传播者、弘扬者，让千年故事代代相传、生生不息。

来 源：温州日报

原标题： 第九届“少年非遗说” 瓯江山水诗路赛区半决赛举行

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com