温州日报 2026-07-20 08:39:06

通过将全市低空经济领域优势资源“串起来”，做大做强低空经济产业生态。

温州网讯 低空经济正成为各地竞相布局的新赛道。近日，温州市低空经济联合会正式启动首批会员公开招募工作，面向从事低空研发制造、运营服务、基础设施、金融投资等领域的企业、高校、科研院所及行业专家开放申请。通过将全市低空经济领域优势资源“串起来”，做大做强低空经济产业生态。

作为全市低空经济发展的综合性行业平台，联合会定位为“政产学研用金”协同平台，将承担政企沟通、资源整合、产业服务、人才培养和行业自律等职能。在政府服务方面，联合会将为政府和企业“搭桥”，协助开展示范项目申报评审、重点工作督导验收及绩效评价，参与区域低空安全体系建设、空域协调和应急联动保障；在产业服务方面，将定期发布产业研究报告、要素地图和发展趋势，梳理公共服务、物流运输、智能制造、山区海岛治理、文旅消费等领域应用需求，形成产业机会清单，促进供需精准对接。围绕这些目标，联合会将重点打造产业协同、政策研究与标准建设、科技创新与成果转化、投融资与市场对接、人才培养与智库等五大功能平台。

加入联合会后，企业可共享低空应用场景需求信息、参与重大项目推荐和科研攻关，获得技术创新、成果转化、融资对接、专业培训、项目申报辅导、品牌宣传等多方面支持。高校和科研院所可以对接企业需求，推动技术从实验室走向生产线。行业专家则可进入联合会专家库，参与咨询、评审和培训工作，实现各方资源共享、优势互补、合作共赢。

今年1月，温州市出台《温州市支持低空经济高质量发展的若干措施》和《温州市低空飞行服务保障办法（试行）》，从主体培育、技术创新、场景应用、环境优化等方面推出16条扶持政策。2026年《政府工作报告》首次将低空经济明确为国家“新兴支柱产业”。作为战略性新兴产业和新质生产力典型代表，低空经济正重塑交通、物流、应急等领域业态。今年3月，浙江省低空经济产业联合会正式启动首批会员公开招募工作。在此背景下，温州市低空经济联合会的组建将成为推动地方低空产业从政策规划走向组织化、协同化发展的关键一步。

据介绍，申请入会的企业需从事低空经济相关业务且具有良好的行业信誉；个人申请者需在低空相关领域具有一定行业影响力。具体入会条件和申请方式可向市交通运输局、市交通运输集团等单位咨询。

来 源：温州日报

原标题： 做大低空经济“朋友圈” 温州市低空经济联合会启动首批会员招募

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com