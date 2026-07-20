奇观！“雌雄”铁树同时开花
鹿城园林 2026-07-20 08:34:42
近日，市区会昌湖公园上演了一场“植物奇景”，园内10余株铁树雌雄球花同期绽放，引得不少市民游客围观。
在自然环境中，铁树雌雄花期常常“错峰”。雄花多在6至8月开放，雌花则要等到10至11月。这一次，会昌湖公园不仅雌雄同开，十余株个体同步进入生殖成熟期，更是小概率事件。
铁树，学名苏铁，是与恐龙同时代的古老植物。它其实并不会开出我们通常认知中的“花”，雌雄植株在繁殖期分别长出孢子叶球，形态各不相同。雄球花初绽时鲜黄透亮，状如金色宝塔或硕大玉米芯，花期约20天，会持续释放花粉；雌球花则蓬松似绣球，初为灰绿，盛放后转为浅黄，授粉后渐染棕红，花期可持续25天左右。
来 源：鹿城园林
原标题： 奇观！“雌雄”铁树同时开花
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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