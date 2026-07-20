温州都市报 2026-07-20 08:37:13

一场来势汹汹的台风，竟意外促成一次寻亲行动。7月17日下午，在永嘉县瓯北街道五星社区，从湖北黄冈连夜赶来的陈英炜和从台州温岭赶来的陈栋生，终于见到了他们四处苦寻的至亲——那名在社区周边流浪多日的男子，正是陈英炜失踪10余年的父亲，陈栋生的哥哥。

温州网讯 一场来势汹汹的台风，竟意外促成一次寻亲行动。7月17日下午，在永嘉县瓯北街道五星社区，从湖北黄冈连夜赶来的陈英炜和从台州温岭赶来的陈栋生，终于见到了他们四处苦寻的至亲——那名在社区周边流浪多日的男子，正是陈英炜失踪10余年的父亲，陈栋生的哥哥。

故事的起点，是社区干部周吉祥一次细致的台风前排查。今年第9号台风“巴威”逼近前夕，周吉祥在五星社区巡查时，发现一名年约五旬的男子蜷缩在社区的休闲长廊里，看起来精神恍惚。周吉祥立即将此事上报，街道、社区与公安部门迅速联动，在台风肆虐前将该男子安全护送至救助站。台风后，这名男子再度回到了五星社区一带流浪。这成了周吉祥心头一块落不下的石头：“既然遇到了，就一定要想办法弄清楚他是谁，帮他找到家。”

在公安部门协助下，身份排查紧锣密鼓地展开。7月16日中午，周吉祥的手机响起，电话那头传来的消息让他为之一振——经过信息比对，湖北黄冈市一名叫陈英炜的年轻人反馈，这名流浪人员很可能是他离家10多年的父亲。

接到电话时，陈英炜正在工作岗位上。他后来告诉记者，自己当时脑子一片空白，手都在发抖。在他的记忆里，父亲的面孔早已模糊，“小时候父亲就离开了家，再也没有回来。家里人四处打听，找了十几年，一直没有结果。”他毫不犹豫立刻请假，简单收拾了一个背包，当晚10时30分便从黄冈踏上了开往福建省福州市的火车。一夜颠簸，他一刻都合不上眼。7月17日上午9时30分，他又从福州转乘高铁，直奔温州而来。

11时20分，铁路温州南站出站口，五星社区及公安的工作人员，已早早在此等候。11时40分许，陈英炜出现在出站口，几乎是小跑着出了站，眼眶泛红，见到社区干部的第一句话就是：“像吗？他是我爸爸吗？”前往社区的路上，他一直喃喃自语：“虽然对父亲已经没什么印象了，但可能是刻在DNA里的基因，我还是想找到他。”

当天下午3时30分左右，流浪男子的弟弟陈栋生也从台州温岭火急火燎地赶到了现场。陈栋生一下车，目光穿过人群，落在那名面容憔悴、须发蓬乱的男子身上，只一眼，他便浑身颤抖：“是，是我哥！绝对没错！”

陈栋生说：“我现在在台州温岭打工，可前几年我一直都在温州工作生活，就在同一座城市里。我怎么也没想到，找了这么多年的哥哥，原来就在我身边，可能我们还在街头擦肩而过……”

谁都不曾料想，防御台风的寻常排查，竟成了一个家庭团圆的温暖起点。陈英炜说：“我父亲在瓯北待习惯了，对老家已经比较陌生，我们希望他尽早回家看看，目前我们正在沟通。”

来 源：温州都市报

原标题： 社区干部台风天排查牵出寻亲线索 男子千里赴温找到失散十多年父亲

“这是刻在DNA里的牵挂”

记者 蒋文泽 实习生 郑敏娜

本文转自：温州新闻网 66wz.com