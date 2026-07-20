温州都市报 2026-07-20 08:37:53

7月22日傍晚，一场以“瓯江潮起·星火长歌”为主题的红色音乐会将在鹿城区七都街道樟里驿站唱响。这既是一场致敬长征峥嵘岁月的红色大合唱，也将正式拉开温州市百名音乐家“新大众文艺”惠民系列活动序幕。

温州网讯 7月22日傍晚，一场以“瓯江潮起·星火长歌”为主题的红色音乐会将在鹿城区七都街道樟里驿站唱响。这既是一场致敬长征峥嵘岁月的红色大合唱，也将正式拉开温州市百名音乐家“新大众文艺”惠民系列活动序幕。

本场音乐会以长征主题经典合唱为核心，将红色文脉与新时代百姓生活相融。一首首红歌串联起从艰苦远征到民族复兴的壮阔画卷，唱出温州儿女传承红色基因、奋进新时代的赤诚心声。

届时，全市17支合唱团、近500名音乐家和音乐爱好者将用歌声致敬先辈、礼赞新时代。音乐会突破传统演出范式，采用演唱搭配访谈互动的沉浸式演绎，打破舞台边界，实现演员与观众零距离互动；每首曲目表演结束，主持人同步解读红色故事、普及合唱知识，兼具红色思政熏陶与大众艺术美育双重意义。

2025年，两场重磅江畔音乐会在七都岛举行。为常态化落地高品质音乐文化活动，七都·乐之岛音乐艺术中心应运而生。中心占地面积约1100平方米，涵盖艺术创作区、排练培训区、公共交流区、户外展演区、音乐厅等多个功能区域，特邀我市音乐名家邹跃飞教授入驻。

本次活动由温州市文学艺术界联合会、温州市文化广电旅游局指导，温州市音乐家协会、中共鹿城区委宣传部等单位主办。

来 源：温州都市报

原标题： 百名音乐家“新大众文艺”惠民系列活动即将拉开序幕

“星火长歌”周三唱响七都岛

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com