温州都市报 2026-07-20 08:38:32

“棋城”温州再迎重量级赛事。2026年中国·温州三棋公开赛暨第十二届“棋城杯”国际象棋大奖赛，将于7月20日至22日在温州园博园中国馆举行。

温州网讯 “棋城”温州再迎重量级赛事。2026年中国·温州三棋公开赛暨第十二届“棋城杯”国际象棋大奖赛，将于7月20日至22日在温州园博园中国馆举行。

本次赛事由浙江省智力运动管理中心支持，浙江省棋类协会、温州市体育局、温州市新闻传媒中心、瓯海区人民政府联合主办。届时，来自全国各省、自治区、直辖市及行业体协的500多名国际象棋、象棋、围棋好手将齐聚瓯越，在方寸棋盘间展开智慧交锋。

根据组委会安排，7月20日下午3:00，温籍世界棋王丁立人将进行车轮战，迎接一众优秀少年棋手的挑战；7月21日上午8:45举行开幕式；7月22日中午举行颁奖仪式。

本次比赛将“智力运动”与“园林文化”深度融合，旨在打造“智汇园博·棋耀瓯越”的赛事品牌。赛事核心项目为国际象棋个人赛与团体赛，共设甲、乙、丙、丁、戊五个年龄组别，覆盖了从2013年以前出生的资深棋手到2021年出生的幼年新秀。其中，甲组为个人赛，且明确限制运动健将以上级别选手参赛，旨在为更多业余高水平棋手提供夺冠机会；乙组至戊组则采用“2男1女”的团体组合模式，既考验个人实力，也强调团队协作。

在赛制安排上，甲组至丁组均采用每方30分钟、每步加10秒的加秒制，确保对局的紧张与公平。比赛全程采用7轮瑞士制积分循环，个人与团体名次争夺将异常激烈。奖励机制上，不仅甲组个人前八名设有奖金，各分团体及总团体（以乙、丙、丁、戊组团体名次分相加）的前列队伍也将获得奖金、奖杯及奖牌。

温州是大家熟知的“中国国际象棋之城”，这份荣誉来自一代代温州棋手的接续拼搏。从1990年叶荣光成为中国首位国际象棋男子特级大师，到2001年诸宸加冕世界棋后，再到2023年丁立人登顶世界棋王宝座——温州由此成为我国唯一同时拥有“棋王”与“棋后”的城市。与此同时，温州象棋、围棋同样薪火相传，去年温州象棋队勇夺全国团体赛冠军，围棋界也不断涌现出优秀职业棋手。

本届赛事首次将国际象棋、围棋、象棋三大棋种融为一体，是一次创新之举。更值得一提的是，比赛地点选在第十五届园博会的核心地标——中国馆。这座由中国工程院院士程泰宁先生主创设计的建筑，以“如山似浪、层檐帆影”为理念，将雁荡山的雄奇与瓯江的千帆竞发融于一体，承载着温州“宋韵瓯风、千年商港”的城市记忆。在这里举办三棋赛事，是智力运动与园林文化的深度碰撞，是“棋”与“景”的相互成就，更是传统文化在当代空间中的生动演绎。

“棋城杯”自2010年创办以来，已走过十六个年头，它见证了温州智力运动从积淀到勃发的全过程。今年的赛事，既是对历史的致敬，更是面向未来的再出发。

来 源：温州都市报

原标题： 2026年中国·温州三棋公开赛今天在园博园开赛

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com