温州，“园”满！
“园”字，
本义是四周围垣、
草木丰茂之地。
2026年4月15日至7月24日，
100天，
第十五届中国国际园林博览会
在温州写下了一个
关于“园”的绵长故事——
这是园博会自1997年创办以来
首次落地浙江。
盛会行将落幕，
若以一字概之，
便是这个“园”字，
及其背后的“yuán”。
源
寻脉千年，瓯越山水是此“园”
园林从来不是凭空而起。
温州千年斗城的城市基因、
真山真水的生态本底，
是园博会最深的文化根源。
园博园（瓯越园）。苏巧将 摄
230公顷的温州园博园
依循自然山水脉络布局，
分为北园与南园两大片区。
园区依托仙湖调蓄工程
构建起超过800亩的生态水系，
将水利建设与园林景观
有机融合。
温州园博园北园
朱永春 摄
园博园。苏巧将 摄
温州园博园南园
温州园博园南园
“为树让路”的故事，
是“源”最动人的注脚。
园区内9株百年古榕
和600余株原生乔木
全部原址保留，
让乡愁有了具体的模样。
大榕树
朱永春 摄
废弃矿坑的蝶变，
则是“源”的另一种书写。
园区利用遗留矿坑“点石成金”，
打造出“崖壁森林剧场”。
园区还同步建成了
全省首个公园类“零碳园区”。
崖壁森林剧场
全民AI大花园
温州园博园的“源”，
是温州千年山水基因的当代回响
——城郭是骨架，山水是血肉，
温州园博园正是从这片土地上
“长”出来的。
朱永春 摄
元
包罗万象，世界园艺汇此“园”
“元”是始，也是大。
34个城市展园、
6大主题展区、
“一阁两馆十二景”，
这是一届打破“次元壁”的园博会。
走进城市展园，
浙山浙水展园、省市城市展园
和国际城市展园依次铺展。
三个组团分别包含
浙江11个设区市展园，
北京、上海、重庆等
12个国内城市展园，
以及法国巴黎园、英国利物浦园、
意大利米兰园等11个国际城市展园。
驻足温州，
即可尽览世界园林之美。
缘
全城共赴，百姓生活融此“园”
园林之乐，
不在奇石异卉，
而在百姓眉梢。
当园博跳出“围墙”，
当34座展园全部免费开放，
这便是最好的“因园结缘”。
本届园博会创新构建
“1个主会场+13个分会场
+49个博览点”
的一园多点全城园博体系。
园博园。苏巧将
从鹿城“千年斗城”到洞头“海上花园”，
从三垟湿地到楠溪江畔，
园林不再是一处
需要买票进入的“景区”，
而成了推窗见绿、出门入园的日常。
数据印证着这份“缘”的温度。
园博园主会场，
开园以来共计接待游客
超820万人次，
累计开展活动1689场，
这些活动的串联，
让“缘”有了具体的模样。
从建设者到志愿者，
从老居民到八方客，
从白发老者到少年儿童……
每一个人，
都与这座园结下了属于自己的“缘”。
圆
圆满收官，永不谢幕续此“园”
盛会闭幕不是终点，
而是新的起点。
按照“永续利用”理念，
所有展后建筑无一拆除，
全部转为可持续运营。
北园中国馆将转型为
高品质商务、展览、会议中心，
南园葳蕤馆打造为
生态型科普研学基地，
其余展园改造为商业运营空间。
在业态培育上，
引入沉浸式NPC互动、
国风新六艺等项目，
推出星空露营等夜间产品。
无人机
100天，一座城。
从“源”起的生态根脉，
到多“元”的世界园林；
从结“缘”的百姓笑脸，
到梦“圆”的永续蓝图。
第十五届中国国际园林博览会
虽将落幕，
但“园”的故事才刚刚开始。
不落幕的园博，
是留给温州最绵长的回响。
来 源：温州发布
部分图片由市新闻传媒中心、市园博办、市城发集团提供
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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