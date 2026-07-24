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温州，“园”满！

温州发布 2026-07-24 09:09:00
100天，一座城。从“源”起的生态根脉，到多“元”的世界园林；从结“缘”的百姓笑脸，到梦“圆”的永续蓝图。第十五届中国国际园林博览会虽将落幕，但“园”的故事才刚刚开始。

　　“园”字，

　　本义是四周围垣、

　　草木丰茂之地。

　　2026年4月15日至7月24日，

　　100天，

　　第十五届中国国际园林博览会

　　在温州写下了一个

　　关于“园”的绵长故事——

　　这是园博会自1997年创办以来

　　首次落地浙江。

　　盛会行将落幕，

　　若以一字概之，

　　便是这个“园”字，

　　及其背后的“yuán”。

　　源

　　寻脉千年，瓯越山水是此“园”

　　园林从来不是凭空而起。

　　温州千年斗城的城市基因、

　　真山真水的生态本底，

　　是园博会最深的文化根源。

　　园博园（瓯越园）。苏巧将 摄

　　230公顷的温州园博园

　　依循自然山水脉络布局，

　　分为北园与南园两大片区。

　　园区依托仙湖调蓄工程

　　构建起超过800亩的生态水系，

　　将水利建设与园林景观

　　有机融合。

　　温州园博园北园

　

　　朱永春 摄

　　园博园。苏巧将 摄

　　温州园博园南园

温州园博园南园

　　“为树让路”的故事，

　　是“源”最动人的注脚。

　　园区内9株百年古榕

　　和600余株原生乔木

　　全部原址保留，

　　让乡愁有了具体的模样。

大榕树

　　朱永春 摄

　　废弃矿坑的蝶变，

　　则是“源”的另一种书写。

　　园区利用遗留矿坑“点石成金”，

　　打造出“崖壁森林剧场”。

　　园区还同步建成了

　　全省首个公园类“零碳园区”。

　　崖壁森林剧场

　　全民AI大花园

　　温州园博园的“源”，

　　是温州千年山水基因的当代回响

　　——城郭是骨架，山水是血肉，

　　温州园博园正是从这片土地上

　　“长”出来的。

　　朱永春 摄

　　

　　包罗万象，世界园艺汇此“园”

　　“元”是始，也是大。

　　34个城市展园、

　　6大主题展区、

　　“一阁两馆十二景”，

　　这是一届打破“次元壁”的园博会。

　　走进城市展园，

　　浙山浙水展园、省市城市展园

　　和国际城市展园依次铺展。

　　三个组团分别包含

　　浙江11个设区市展园，

　　北京、上海、重庆等

　　12个国内城市展园，

　　以及法国巴黎园、英国利物浦园、

　　意大利米兰园等11个国际城市展园。

　　驻足温州，

　　即可尽览世界园林之美。

　　缘

　　全城共赴，百姓生活融此“园”

　　园林之乐，

　　不在奇石异卉，

　　而在百姓眉梢。 

　　当园博跳出“围墙”，

　　当34座展园全部免费开放，

　　这便是最好的“因园结缘”。

　　本届园博会创新构建 

　　“1个主会场+13个分会场

　　+49个博览点”

　　的一园多点全城园博体系。

　　园博园。苏巧将 

　　从鹿城“千年斗城”到洞头“海上花园”，

　　从三垟湿地到楠溪江畔，

　　园林不再是一处

　　需要买票进入的“景区”，

　　而成了推窗见绿、出门入园的日常。

　　数据印证着这份“缘”的温度。

　　园博园主会场，

　　开园以来共计接待游客

　　超820万人次，

　　累计开展活动1689场，

　　这些活动的串联，

　　让“缘”有了具体的模样。

　　从建设者到志愿者，

　　从老居民到八方客，

　　从白发老者到少年儿童……

　　每一个人，

　　都与这座园结下了属于自己的“缘”。

　　圆

　　圆满收官，永不谢幕续此“园”

　　盛会闭幕不是终点，

　　而是新的起点。

　　按照“永续利用”理念，

　　所有展后建筑无一拆除，

　　全部转为可持续运营。

　　北园中国馆将转型为

　　高品质商务、展览、会议中心，

　　南园葳蕤馆打造为

　　生态型科普研学基地，

　　其余展园改造为商业运营空间。

　　在业态培育上，

　　引入沉浸式NPC互动、

　　国风新六艺等项目，

　　推出星空露营等夜间产品。

无人机

　　100天，一座城。

　　从“源”起的生态根脉，

　　到多“元”的世界园林；

　　从结“缘”的百姓笑脸，

　　到梦“圆”的永续蓝图。

　　第十五届中国国际园林博览会

　　虽将落幕，

　　但“园”的故事才刚刚开始。

　　不落幕的园博，

　　是留给温州最绵长的回响。

来　源：温州发布

原标题： 温州，“园”满！

部分图片由市新闻传媒中心、市园博办、市城发集团提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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