温州发布 2026-07-24 09:09:00

100天，一座城。从“源”起的生态根脉，到多“元”的世界园林；从结“缘”的百姓笑脸，到梦“圆”的永续蓝图。第十五届中国国际园林博览会虽将落幕，但“园”的故事才刚刚开始。

“园”字，

本义是四周围垣、

草木丰茂之地。

2026年4月15日至7月24日，

100天，

第十五届中国国际园林博览会

在温州写下了一个

关于“园”的绵长故事——

这是园博会自1997年创办以来

首次落地浙江。

盛会行将落幕，

若以一字概之，

便是这个“园”字，

及其背后的“yuán”。

源

寻脉千年，瓯越山水是此“园”

园林从来不是凭空而起。

温州千年斗城的城市基因、

真山真水的生态本底，

是园博会最深的文化根源。

园博园（瓯越园）。苏巧将 摄

230公顷的温州园博园

依循自然山水脉络布局，

分为北园与南园两大片区。

园区依托仙湖调蓄工程

构建起超过800亩的生态水系，

将水利建设与园林景观

有机融合。

温州园博园北园

朱永春 摄

园博园。苏巧将 摄

温州园博园南园

温州园博园南园

“为树让路”的故事，

是“源”最动人的注脚。

园区内9株百年古榕

和600余株原生乔木

全部原址保留，

让乡愁有了具体的模样。

大榕树

朱永春 摄

废弃矿坑的蝶变，

则是“源”的另一种书写。

园区利用遗留矿坑“点石成金”，

打造出“崖壁森林剧场”。

园区还同步建成了

全省首个公园类“零碳园区”。

崖壁森林剧场

全民AI大花园

温州园博园的“源”，

是温州千年山水基因的当代回响

——城郭是骨架，山水是血肉，

温州园博园正是从这片土地上

“长”出来的。

朱永春 摄

元

包罗万象，世界园艺汇此“园”

“元”是始，也是大。

34个城市展园、

6大主题展区、

“一阁两馆十二景”，

这是一届打破“次元壁”的园博会。

走进城市展园，

浙山浙水展园、省市城市展园

和国际城市展园依次铺展。

三个组团分别包含

浙江11个设区市展园，

北京、上海、重庆等

12个国内城市展园，

以及法国巴黎园、英国利物浦园、

意大利米兰园等11个国际城市展园。

驻足温州，

即可尽览世界园林之美。

缘

全城共赴，百姓生活融此“园”

园林之乐，

不在奇石异卉，

而在百姓眉梢。

当园博跳出“围墙”，

当34座展园全部免费开放，

这便是最好的“因园结缘”。

本届园博会创新构建

“1个主会场+13个分会场

+49个博览点”

的一园多点全城园博体系。

园博园。苏巧将

从鹿城“千年斗城”到洞头“海上花园”，

从三垟湿地到楠溪江畔，

园林不再是一处

需要买票进入的“景区”，

而成了推窗见绿、出门入园的日常。

数据印证着这份“缘”的温度。

园博园主会场，

开园以来共计接待游客

超820万人次，

累计开展活动1689场，

这些活动的串联，

让“缘”有了具体的模样。

从建设者到志愿者，

从老居民到八方客，

从白发老者到少年儿童……

每一个人，

都与这座园结下了属于自己的“缘”。

圆

圆满收官，永不谢幕续此“园”

盛会闭幕不是终点，

而是新的起点。

按照“永续利用”理念，

所有展后建筑无一拆除，

全部转为可持续运营。

北园中国馆将转型为

高品质商务、展览、会议中心，

南园葳蕤馆打造为

生态型科普研学基地，

其余展园改造为商业运营空间。

在业态培育上，

引入沉浸式NPC互动、

国风新六艺等项目，

推出星空露营等夜间产品。

无人机

100天，一座城。

从“源”起的生态根脉，

到多“元”的世界园林；

从结“缘”的百姓笑脸，

到梦“圆”的永续蓝图。

第十五届中国国际园林博览会

虽将落幕，

但“园”的故事才刚刚开始。

不落幕的园博，

是留给温州最绵长的回响。

来 源：温州发布

原标题： 温州，“园”满！

部分图片由市新闻传媒中心、市园博办、市城发集团提供

本文转自：温州新闻网 66wz.com