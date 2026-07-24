温州都市报 2026-07-24 10:47:00

昨天迎来大暑节气，温州也进入一年中最炎热的时段。记者从温州市气象台获悉，未来几天我市仍以晴热高温天气为主，最高气温普遍可达35℃至37℃。

温州网讯 昨天迎来大暑节气，温州也进入一年中最炎热的时段。记者从温州市气象台获悉，未来几天我市仍以晴热高温天气为主，最高气温普遍可达35℃至37℃。预计从周日（7月26日）起，随着阵雨天气增多，最高气温将有所下降。

周日起将暂别高温天气

温州市气象台发布的高温报告显示，受副热带高压控制，今天我市仍以多云天气为主，最高气温可达35℃至37℃，其中西部山区可达37℃至39℃，请市民注意做好防暑降温工作。

持续多日的高温何时才能缓解？根据温州市气象台的最新预报，预计周日多云到阴有阵雨，气温26℃至33℃；下周一多云到阴、部分有阵雨，气温26℃至33℃；下周二多云到阴有阵雨，气温26℃至32℃。

这意味着，从周日起，市民将暂别高温天气，迎来一段相对凉爽的日子。不过气象部门提醒，阵雨天气增多，出行请随身携带雨具，注意防范短时强降水可能带来的影响。

台风“红霞”周末登陆粤闽沿海

中央气象台7月23日10时发布的热带低压预报，菲律宾以东洋面上有一个热带低压正在发展，其中心昨天上午8时位于菲律宾马尼拉偏东方向约930公里的洋面上。预计该热带低压将以每小时25至30公里的速度向西偏北方向快速移动，强度逐渐加强，将于未来12至24小时内发展为今年第12号台风“红霞”。台风“红霞”预计今天穿过巴士海峡，周六凌晨移入南海东北部海面，最强可达台风级或强台风级（35至45米/秒，12至14级）。

预计“红霞”将于周六晚上至周日早晨在广东珠海到福建漳浦一带沿海登陆，登陆时强度为台风级或强台风级（33至42米/秒，12至14级）。登陆后将逐渐转向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

中央气象台预计，未来10天西北太平洋和南海将有2至3个台风生成。气象部门提醒沿海地区密切关注台风动态，提前做好防范准备。

来 源：温州都市报

原标题： 今天高温持续

周日起气温有望回落

未来10天西北太平洋和南海将有2至3个台风生成

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com